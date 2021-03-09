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МИД приветствовал решение суда Анкары по делу об убийстве посла Карлова

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Москва удовлетворена тем, что суд в Анкаре наконец-то вынес решение по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года. Такое заявление сделали во вторник, 9 марта, в российском МИДе.

По заслугам: вынесен приговор по делу об убийстве посла Андрея Карлова
Часть обвиняемых оправдали, пятерых приговорили к пожизненному заключению

«Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», — говорится в заявлении ведомства.

Значительную долю ответственности за произошедшее несут определенные круги, которые накануне покушения на Карлова искусственно нагнетали негатив в СМИ и соцсетях вокруг действий Москвы в Сирии, подчеркнули в МИДе.

В ведомстве также отметили, что рассчитывают на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов, а также на оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, в том числе о заказчиках покушения и его организаторах.

Ранее в этот же день стало известно, что второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил к двум пожизненным срокам двоих организаторов убийства Карлова.

Всего по делу об убийстве дипломата к пожизненному заключению были приговорены пять человек. Так, Салих Йылмаз признан виновным в «отдаче приказа» убийце Мевлюту Алтынташу и приговорен к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Согют, которого суд признал «куратором убийцы». Остальные получили по одному пожизненному сроку.

Также во вторник сообщалось, что суд приговорил к тюремным срокам от пяти до девяти лет шестерых обвиняемых. Пятеро были оправданы.

Судебный процесс начался в декабре прошлого года. Всего по делу проходили 28 обвиняемых, среди которых глава «террористической группировки фетхуллахистов» Фетхуллах Гюлен и бывший госслужащий Шахин Согют, которого подозревают в отдаче распоряжения исполнителю преступления.

В ходе рассмотрения дела прокуратура Турции потребовала приговорить восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному заключению, а еще пятерых обвиняемых прокуратура предложила оправдать.

Остальных подсудимых прокуроры считали виновными и просили для них разные сроки заключения. Им были предъявлены обвинения в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже арестовали главу медиагруппы «Гуру» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки Мустафу Тимура Озкана, который заявляет о непричастности к преступлению. МИД России назвал произошедшее терактом. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.

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