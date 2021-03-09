Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Греция намерена открыть границы для россиян с 14 мая
Мир
Принц Чарльз отказался комментировать интервью сына Гарри
Наука
На Камчатке побочному прорыву на вулкане Ключевской дали имя
Мир
В Германии назвали слишком дорогим для ЕС отказ от «Северного потока – 2»
Экономика
Расходы бюджета РФ на нацпроекты на начало марта составили 13,1% от плана
Мир
МИД КНР сделал представление британскому послу за «неподобающую статью»
Мир
СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене
Мир
Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети 10 марта
Политика
В Госдуме намерены обсудить с ПАСЕ тему цифрового суверенитета

Организаторов убийства посла Карлова приговорили к двум пожизненным срокам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям во вторник, 9 марта, приговорил к двум пожизненным срокам двоих организаторов убийства чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года. Об этом сообщает TRT Haber.

Россия и Турция откроют фонд имени Андрея Карлова
В конце ноября презентация благотворительной организации пройдет в Москве и Анкаре

Всего по делу об убийстве дипломата к пожизненному заключению были приговорены пять человек. При этом Салих Йылмаз признан виновным в «отдаче приказа» убийце Мевлюту Алтынташу и приговорен к двум пожизненным срокам.

Такое же наказание получил Шахин Согют, которого суд признал «куратором убийцы». Остальные получили по одному пожизненному сроку.

В этот же день сообщалось, что суд приговорил к тюремным срокам от пяти до девяти лет шестерых обвиняемых. Пятерых из 28 обвиняемых оправдали.

Судебный процесс начался в декабре прошлого года. В ходе рассмотрения дела прокуратура Турции потребовала приговорить восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному заключению, а еще пятерых обвиняемых прокуратура предложила оправдать.

Всего по делу проходили 28 обвиняемых, среди которых глава «террористической группировки фетхуллахистов» Фетхуллах Гюлен и бывший госслужащий Шахин Согют, которого подозревают в отдаче распоряжения исполнителю преступления.

Остальных 23 подсудимых прокуратура считала виновными и просила для них разные сроки заключения. Им были предъявлены обвинения в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже арестовали главу медиагруппы «Гуру» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки Мустафу Тимура Озкана, который заявляет о непричастности к преступлению. МИД России назвал произошедшее терактом. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021