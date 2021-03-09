Организаторов убийства посла Карлова приговорили к двум пожизненным срокам

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям во вторник, 9 марта, приговорил к двум пожизненным срокам двоих организаторов убийства чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года. Об этом сообщает TRT Haber.

Всего по делу об убийстве дипломата к пожизненному заключению были приговорены пять человек. При этом Салих Йылмаз признан виновным в «отдаче приказа» убийце Мевлюту Алтынташу и приговорен к двум пожизненным срокам.

Такое же наказание получил Шахин Согют, которого суд признал «куратором убийцы». Остальные получили по одному пожизненному сроку.

В этот же день сообщалось, что суд приговорил к тюремным срокам от пяти до девяти лет шестерых обвиняемых. Пятерых из 28 обвиняемых оправдали.

Судебный процесс начался в декабре прошлого года. В ходе рассмотрения дела прокуратура Турции потребовала приговорить восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному заключению, а еще пятерых обвиняемых прокуратура предложила оправдать.

Всего по делу проходили 28 обвиняемых, среди которых глава «террористической группировки фетхуллахистов» Фетхуллах Гюлен и бывший госслужащий Шахин Согют, которого подозревают в отдаче распоряжения исполнителю преступления.

Остальных 23 подсудимых прокуратура считала виновными и просила для них разные сроки заключения. Им были предъявлены обвинения в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже арестовали главу медиагруппы «Гуру» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки Мустафу Тимура Озкана, который заявляет о непричастности к преступлению. МИД России назвал произошедшее терактом. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.