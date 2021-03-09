По заслугам: вынесен приговор по делу об убийстве посла Андрея Карлова

В Анкаре суд, рассматривающий дело об убийстве чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова, приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, двоих организаторов — к двум пожизненным срокам и оправдал еще пятерых фигурантов дела. Еще шесть обвиняемых получили от пяти до девяти лет. Подробности — в материале «Известий».

Суд идет

«Турецкий суд приговорил пятерых обвиняемых в деле об убийстве посла РФ Андрея Карлова к пожизненному заключению, двоих из них — по статье о терроризме. Шесть человек оправдали, часть фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет», — сообщило агентство Anadolu. 9 марта Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям начал оглашать приговор по делу об убийстве высокопоставленного российского дипломата.

К двум пожизненным срокам приговорены Шахин Сёгют из организации FETO, а также Салих Йылмаз, считающийся куратором убийцы Андрея Карлова. К одному пожизненному сроку плюс еще 15 годам тюрьмы приговорили Вехби Кюршада Акалына, бывшего сотрудника турецких спецслужб. По версии следствия, именно он передавал FETO сведения о российском после. Аналогичный приговор вынесен Хюсейну Кётюдже, также связанному с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Все подсудимые предъявленные им обвинения отвергают, отрицая свою причастность к преступлению. Защита осужденных намерена обжаловать приговор суда.

Всего по этому делу проходят 28 обвиняемых, некоторые из них находятся в розыске. На скамье подсудимых были 18 фигурантов, среди них бывшие сотрудники органов правопорядка, глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой было совершено преступление, Мустафа Тимур Озкан. Четверо подсудимых участвовали в заседании в режиме видеотрансляции из тюрем, расположенных в разных турецких регионах. Некоторых из них обвиняют в связи с FETO, другим вменяют использование программы ByLock — это средство связи членов FETO, а также соучастие в убийстве Андрея Карлова.

По заслугам1 Портрет посла России в Турции Андрея Карлова у здания МИДа в Москве, 20 декабря 2016 года Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Dmitry Ermakov

Черный день для российской дипломатии

19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре должна была открыться выставка «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки», организованная посольством Российской Федерации в Турции. Первым слово взял глава дипмиссии Андрей Карлов.

Дипломат подошел к стойке-пюпитру и начал речь. За ним стоял мужчина в деловом черном костюме и темном галстуке, которого многие приняли за охранника посла. Однако неизвестный выхватил из кармана пистолет и с криком «Аллах акбар!» выстрелил в спину российскому послу. Когда раненый Карлов упал навзничь, террорист продолжил стрелять.

Присутствовавшие в панике бросились из зала, а убийца продолжал кричать: «Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь». На место трагедии спешно прибыл турецкий спецназ, который ликвидировал террориста. Российского дипломата доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Из 11 выпущенных пуль в Карлова попали девять, два ранения оказались сквозными. Отпевание прошло в московском храме Христа Спасителя; Андрею Карлову было посмертно присвоено звание Героя России. По решению властей Анкары улицу, на которой расположено российское посольство, переименовали в улицу Андрея Карлова.

По заслугам2 Мевлют Мерт Алтынташ сразу после убийства Андрея Карлова, 19 декабря 2016 года Фото: ТАСС/AP Photo/Burhan Ozbilici

Личность убийцы вскоре была установлена: им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, окончивший полицейский колледж в Измире и впоследствии 2,5 года проработавший в департаменте специальных сил полиции Анкары. Он прошел на выставку, показав на входе свое служебное удостоверение.

Россия и Турция, а также ряд других государств признали убийство террористическим актом. Так же это преступление расценил и Совбез ООН, призвав наказать его исполнителей. Москва и Анкара начали совместное расследование. Турецкие власти практически сразу назвали убийство высокопоставленного российского дипломата спланированной акцией. Местные СМИ и политики заподозрили в организации преступления оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года скрывается в США.

Восстановленная правда

В ходе расследования выяснилось, что Алтынташ тщательно готовился к нападению на российского посла, в частности изучал мероприятия с его участием. Накануне совершения преступления он обратился в поликлинику, где взял справку, освобождающую его от работы. 19 декабря он забронировал номер в отеле, расположенном в шаговой доступности от Центра современного искусства, где должна была пройти выставка. Переодевшись в деловой костюм и взяв оружие, мужчина прошел в здание незадолго до приезда посла.

Следствие установило, что спустя 2,5 часа после покушения, когда Алтынташ был уже мертв, кто-то удалил его переписку по электронной почте и в соцсетях. Выяснилось, что файлы стерли при помощи удаленного подключения из одного из студенческих общежитий, расположенных на Северном Кипре. Расследование было завершено в ноябре 2019 года.

По заслугам3 Полиция около арт-галереи, где был застрелен посол России в Турции, 19 декабря 2016 года Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Diego Cupolo

В обвинительном заключении, утвержденном Республиканской прокуратурой Анкары, говорится, что за покушением на дипломата стоит FETO — организация Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара обвиняет в совершении попытки госпереворота в июле 2016 года. При этом в документе отмечается, что убийство российского посла — это «провокация, направленная на ухудшение отношений Москвы и Анкары».

Сообщается также, что изначально заговорщики собирались осуществить покушение в июне 2016 года. Тогда Андрей Карлов должен был участвовать в традиционном ифтаре (вечерний прием пищи во время священного месяца Рамадан. — «Известия») для глав иностранных дипмиссий. Мероприятие должно было состояться в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития. Однако российский дипломат находился в командировке и тогда не смог приехать.

Как отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современной Турции (ЦИСТ) Амур Гаджиев, расследование и судебный процесс были довольно непростыми. «Турция показала свой настрой на поиск виновных, продемонстрировала мировому сообществу, что она является правовым государством и готова привлечь к ответственности тех, кто будет нарушать права людей на территории ее страны» , — отметил эксперт.