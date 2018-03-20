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В честь посла РФ Андрея Карлова названа улица в провинции Анталья

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Одна из улиц в городе Демре турецкой провинции Анталья получила название в часть посла РФ Андрея Карлова. Переименование коснулось улицы, ведущей к церкви Святого Николая, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Анатолийское агентство.

Уточняется, что на одном из зданий этой улицы установят доску с барельефом дипломата. «Город Демре около Антальи является побратимом города Клинцы Брянской области, где прошло детство Андрея Геннадьевича», - ранее рассказывала вдова димломата Марина Карлова.

Ранее мемориальную доску Андрею Карлову открыли в Москве в годовщину его гибели.

Андрей Карлов занимал должность посла РФ в Турции с июля 2013 года. 19 декабря 2016 года дипломат был убит выстрелом в спину во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Нападавший террорист был уничтожен на месте.

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