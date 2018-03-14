В Турции именем посла РФ назовут улицу с христианской святыней

Одна из улиц турецкого города Демре получит имя Андрея Карлова. Он занимал должность посла РФ в Турции и погиб в Анкаре в декабре 2016 года.

На этой улице стоит храм, в котором, по легенде, служил Николай Мирликийский, канонизированный как Николай Чудотворец (Николай Угодник).

Церемония присвоения имени состоится на следующей неделе, сообщила вдова дипломата Марина Карлова.

«Город Демре около Антальи является побратимом города Клинцы Брянской области, где прошло детство Андрея Геннадьевича», — приводит ее слова «РИА Новости».

Напомним, Андрей Карлов занимал должность посла РФ в Турции с июля 2013 года. 19 декабря 2016 года дипломат был убит выстрелом в спину во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Нападавший террорист был уничтожен на месте, в нем опознали бывшего полицейского.