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Не гражданская оборона: изменит ли Япония свою Конституцию

И какие аргументы есть у сторонников и противников этой затеи
Фото: Getty Images/ Chris McGrath
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На фоне украинских событий, роста китайской мощи и участившихся северокорейских ракетных пусков в Японии задумались не только над укреплением собственной обороны, но и над пересмотром своей послевоенной пацифистской Конституции. Как пообещал генсек правящей Либерально-демократической партии Тосимицу Мотэги, после выборов в верхнюю палату 10 июля она предложит парламенту инициировать процесс конституционных реформ. «Известия» разбирались, зачем Японии это понадобилось и какие препятствия есть на пути.

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Армия есть, а слова нет

Со времен Второй мировой войны, в которой Япония, как известно, капитулировала, в стране сложилась довольно странная ситуация в том, что касается статуса военных. Пацифистская Конституция, принятая еще в 1947 году под диктовку США, закрепила в 9-й статье положение, что «японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров». И там же прописала, что в стране «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны». Это, впрочем, не помешало Японии обзавестись мощными силами самообороны — де-юре именуемыми гражданской, то есть невоенной, организацией, но де-факто входящими в десятку мощнейших армий мира (по данным Global Firepower Index, например, Япония занимает пятое место на планете по общей военной мощи).

Больше всего такой неоднозначный статус японских сил самообороны не радовал экс-премьера Синдзо Абэ, не раз заводившего речь о необходимости пересмотреть 9-ю статью Конституции для легитимизации японских военных. Но за долгие годы своего пребывания у власти он так и не сумел перевести этот вопрос в практическую плоскость. Во многом из-за крайне осторожного отношения к этому других политиков, включая его однопартийцев, равно как и неприятия любого отхода страны от принципов пацифизма среди населения, чье одобрение на национальном референдуме требуется для любых конституционных поправок.

Не гражданская оборона
Солдаты Сил самообороны Японии

Солдаты сил самообороны Японии

Фото: Global Look Press/AFLO/Richard Atrero de Guzman
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Однако в последние месяцы — на фоне участившихся ракетных пусков КНДР, военной активности Китая в районе спорных островов Сенкаку (по версии Пекина — Дяоюйдао) и российской спецоперации на Украине, которая обострила отношения Москвы и Токио до предела и которая, как решили в Токио, может подтолкнуть Китай к провокационным действиям против Тайваня, — настроения в Японии стали меняться.

По данным недавнего опроса телекомпании NHK, если раньше сторонники пересмотра Конституции были в явном меньшинстве, то в этом году в поддержку такого шага выступили уже 35% жителей страны против 19% несогласных и 42% неопределившихся. Более того, как отметил главный редактор политического бюллетеня Insideline Такао Тосикава, «впервые примерно за два десятилетия внешняя политика и безопасность оказались на переднем крае выборов». По данным той же NHK, 42% избирателей сочли экономические вопросы главной темой избирательной кампании, но при этом 17% заявили, что их приоритетом служат проблемы внешней политики и безопасности.

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Еще в апреле комиссия по нацбезопасности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) рекомендовала правительству вдвое увеличить расходы на оборону — с нынешнего 1% ВВП страны до 2% в течение следующих пяти лет. И 10 июня премьер Фумио Кисида пообещал так и сделать.

Кроме того, в Токио задумались о законодательном закреплении права на возможность нанесения ударов по вражеским базам, мотивируя это растущей угрозой со стороны Китая, Северной Кореи и России. В июне лидеры японских партий провели теледебаты на тему, следует ли стране рассмотреть возможность приобретения атомной подводной лодки, что еще год назад считалось практически табу. Единого ответа на этот вопрос не прозвучало, но общий посыл большинства свелся к тому, что укреплять обороноспособность страны так или иначе необходимо.

Не гражданская оборона
вс японии
Фото: Getty Images/ Tomohiro Ohsumi

Наконец, незадолго до поездки премьера Кисиды на саммит НАТО в Мадриде человек номер два в иерархии правящей партии — ее нынешний генсек и экс-глава МИДа Тосимицу Мотэги заявил, что ЛДП предложит парламенту инициировать процесс конституционных реформ вскоре после выборов в палату советников 10 июля.

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Партия надвое сказала

Для пересмотра пацифистской Конституции Японии правящей партии и ее союзникам надо сохранить большинство в верхней палате парламента в две трети голосов. То есть получить не менее 82 мандатов из 135. И судя по опросам агентства Kyodo и газеты Asahi, по итогам голосования 10 июля это правящей коалиции вполне удастся.

— Прогнозируемая победа ЛДП на воскресных выборах, безусловно, повысит перспективы пересмотра Конституции, особенно если и правая партия Ишин (Японская инновационная партия) также добьется успеха, как и прогнозировалось, — сказал «Известиям» политолог токийского Университета Софии Коичи Накано. — Однако далеко не ясно, состоится ли и когда пересмотр и будет ли пересмотрена именно ст. 9.

По его словам, японская общественность до сих пор довольно сильно привязана к ст. 9. При этом ни ЛДП, ни оппозиционная Ишин не проводили кампанию по пересмотру этой статьи, держа избирателей в неведении относительно того, что именно в ней они хотят поменять, резюмировал Коичи Накано.

Не гражданская оборона
Агитационные плакаты кандидатов на выборы в верхнюю палату парламента, Токио, Япония

Агитационные плакаты кандидатов на выборы в верхнюю палату парламента, Токио, Япония

Фото: REUTERS/Issei Kato

Вместе с тем, как рассказал «Известиям» эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлова университета в Чехии Такаси Хосода, ни одна из партий не выступает за исключение ст. 9 из Конституции целиком. Запрет на решение международных проблем силой и на обладание стратегическим наступательным потенциалом должен, по мысли политиков, остаться незыблемым.

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— Однако силы самообороны, которые уже существуют, должны быть четко сформулированы и определены в Конституции, чтобы гарантировать статус их участников как членов вооруженных сил в международно-правовом смысле. Без их юридического статуса у солдат возникает много проблем, если они попадают в плен, — пояснил эксперт.

Но даже под таким соусом пересмотр Конституции всё равно выглядит туманной перспективой из-за того, что в верхней палате ЛДП вряд ли сможет получить единоличное большинство, каковым она обладает в нижней. А значит, ей придется учитывать позицию своего младшего партнера по коалиции партии «Комэйто».

— «Комэйто» до сих пор проявляла осторожность в определении статуса сил самообороны, заявляя, что многие японцы не считают их вне закона даже без упоминания в Конституции, — сказал Такаси Хосода. — В целом многие японские политики неохотно принимают новые решения по вопросам безопасности, отчасти по просьбе бизнес-сообщества, которое хочет поддерживать хорошие торговые отношения с КНР и склонно избегать дискуссий. Так что сомнительно, что даже после вероятной победы ЛДП в это воскресенье будут острые дебаты по конституционной реформе или предложениям о конституционной поправке.

Наконец, никакого энтузиазма по поводу изменения Конституции не высказывал и тот, кому в силу должности предстояло бы руководить этим процессом, — премьер Фумио Кисида.

Не гражданская оборона
Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: REUTERS/Lukas Barth

— Кисида известен как лидер либерального крыла ЛДП — группы, которая благоразумно и осторожно относится к изменению Конституции. В отличие от Абэ Кисида не ставил вопрос Конституции на повестку дня на выборах и не просил мандата, чтобы двигаться к переменам, — сказал «Известиям» профессор Университета Токио Казуто Сузуки.

И потому маловероятно, что в обозримой перспективе глава японского правительства выдвинет изменение Конституции в качестве приоритетного вопроса и захочет тратить на это свой политический капитал, резюмировал политолог.

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