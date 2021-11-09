Беспилотный выпуск: кто может стоять за покушением на иракского премьера

Три начиненных взрывчаткой беспилотника атаковали резиденцию иракского премьер-министра Мустафы аль-Каземи. Сам он не пострадал, но несколько его охранников были ранены. Покушение на политика произошло на фоне столкновений иракских силовиков со сторонниками шиитских ополченцев. Одни обвиняют в произошедшем Тегеран, другие — террористов или западные силы. Но есть и те, кто считает нападение инсценировкой. В подробностях разбирались «Известия».

Ночное нападение

«Мы будем преследовать тех, кто совершил покушение, мы хорошо знаем, кто они, и разоблачим. Рука правосудия дотянется до убийц офицера национальной разведывательной службы Ирака полковника Небраса Фармана», — выступил перед экстренным заседанием правительства Ирака премьер-министр Мустафа аль-Каземи. Его резиденцию попытались взорвать в ночь на воскресенье, 7 ноября, с помощью беспилотников.

Беспилотный выпуск Разрушенная резиденция премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи после попытки убийства с помощью беспилотника в Багдаде, Ирак Фото: REUTERS/PRIME MINISTER MEDIA OFFICE

Первоначально сообщалось, что глава правительства доставлен в больницу с ранениями. Впоследствии эту информацию опровергли. Через некоторое время сам политик в своем Twitter подтвердил, что с ним всё в порядке, но трое его телохранителей пострадали. «Предательскими ракетами не удивить верующих. Стойкость и находчивость наших героических сил безопасности непоколебимы, поскольку они служат на благо безопасности людей, справедливости и закона. Я в порядке, слава богу, я со своим народом, призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — написал он в своем микроблоге.

Следом появилась видеозапись, на которой видно, что у политика перебинтована левая рука. По сведениям СМИ, для покушения на премьера использовали три дрона. Два из них удалось уничтожить. По одной версии, это сделали местные силы безопасности, по другой — сработала система ПВО американского посольства. Как и дом главы правительства, здание дипмиссии находится в особо охраняемой «зеленой зоне».

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее, начато расследование. Хотя аль-Каземи и утверждает, что знает, кто стоит за атакой, называть никого не стал. В заявлении, выпущенном по итогам оперативного совещания властей, говорится, что это «трусливое террористическое нападение со стороны преступных вооруженных группировок».

За рубежом покушение на аль-Каземи вызвало возмущение. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил иракскому политику одним из первых. Иран оценил инцидент как «подстрекательство к мятежу». Российский МИД решительно осудил «дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке» и призвал «ведущие политические силы этой страны к проявлению сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений обострившихся после состоявшихся 10 октября выборов внутриполитических проблем».

Беспилотный выпуск Cнаряд за резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи после попытки убийства с помощью вооруженного беспилотника в Багдаде, Ирак Фото: REUTERS/ PRIME MINISTER MEDIA OFFICE

«Нападение с помощью беспилотников на Ближнем Востоке — не редкость. А в Ираке этим вообще скоро никого не удивишь» , — отмечает в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра востоковедческих исследований Данила Крылов.

Однако обычно атаки совершаются на объекты, принадлежащие США: военные базы либо здание американского диппредставительства.

Не смог навести порядок в стране

Президент США Джозеф Байден осудил теракт в Багдаде и тех, кто «использует насилие для подрыва демократического процесса в Ираке». «Я дал указание моей команде по национальной безопасности предложить всю необходимую помощь силам безопасности Ирака в расследовании атаки и выявлении виновных», — сообщил американский лидер, отметив, что он рад, «что премьер-министр не пострадал». В Госдепе назвали произошедшее терактом, «направленным в самое сердце иракского государства».

Аль-Каземи пришел к власти весной 2020 года. До этого он возглавлял национальную разведку. После отставки правительства на фоне протестов осенью 2019 года он стал третьим компромиссным кандидатом на пост премьера. Ему удалось превратить Ирак в площадку для переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, успешно участвовать в операциях по ликвидации главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Однако навести порядок внутри своей страны и улучшить экономическую ситуацию он не смог.

Беспилотный выпуск Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи Фото: REUTERS

Аль-Каземи попытался взять под контроль деятельность шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», но сделать это тоже не получилось.

«После парламентских выборов, состоявшихся в середине октября, блок «Аль-Фатх», представлявший интересы «Аль-Хашд аш-Шааби», потерял около половины голосов и сократилось число депутатских мандатов, они начали обвинять власти в подтасовке результатов выборов, объявили сидячую забастовку, начались столкновения с силами безопасности. Пострадали люди», — отмечает Крылов.

При рекордно низкой явке в 41% убедительную победу одержал шиитский блок «Сайируна» во главе с влиятельным имамом Муктадой ас-Садром. Его сторонники сумели получить 73 из 329 депутатских мандатов. «Аль-Фатх» получил 21 место, а не 45 мандатов, как раньше.

Кто может за этим стоять

Недовольство результатами выборов вылилось в столкновения на улицах. Власти утверждают: пострадали свыше 120 человек, при этом обошлось без жертв. Оппозиция утверждает, что 5 ноября погибли как минимум два человека, так как силы безопасности якобы вначале разгоняли активистов слезоточивым газом, а потом открыли огонь. Власти эти сообщения опровергают.

Источники в США полагают, что к атаке на аль-Каземи могут быть причастны группы, входящие в состав шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Впрочем, в то, что на премьера вообще было совершено покушение, в самом Ираке верят не все. Группировки ополчения «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаиб Хезболла» считают, что нападение — дело рук местных спецслужб, цель которых — свалить вину на проиранские группировки, выступающие за уход всех иностранных сил из Ирака, а также попытка отвлечь внимание иракцев от гибели активистов во время демонстраций.

Покушение на политика осложняет и без того непростую политическую ситуацию в стране. Необходимо договориться о создании будущего правительства, но пока «Аль-Хашд аш-Шааби» обвиняет руководство страны в подтасовке голосов, сделать это будет непросто.

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов полагает, что аль-Каземи всё же удастся, несмотря на произошедшее, сохранить стабильность и относительный мир в стране. « Аль-Каземи старается быть более независимым, чем его предшественники. Но это вовсе не означает, что он отказывается проводить многовекторную политику. Он видит свою страну как самостоятельную единицу, способную в будущем вернуть себе вес и значение в регионе. Неспроста проводилась и Багдадская конференция, на которой собрались главы и руководители практически всех стран Ближнего Востока. К тому же аль-Каземи собирается стать связывающим звеном между Ираном и Саудовской Аравией, в чем, к слову, заинтересованы обе стороны», — отметил политолог.

Беспилотный выпуск Фото: REUTERS/PRIME MINISTER MEDIA OFFICE

По словам специалиста, внутри Ирака есть силы, которые явно недовольны укреплением позиций аль-Каземи. «Скорее всего, ими и был произведен удар по его резиденции. При этом есть версия, что стоящие за этим силы не ставили перед собой задачи его убить. Более того, некоторые СМИ уже начали чуть ли не обвинять в произошедшем иранскую сторону. Мне эта версия кажется неправдоподобной. Не исключено, что у [определенных] сил в регионе есть желание рассорить Багдад с Тегераном и не дать возможности для налаживания более тесного взаимодействия», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Данила Крылов полагает, что применить беспилотники могли «как шииты, которых попытаются обвинить в этом, так и проправительственные силы, которые хотели бы дискредитировать премьера и заставить его уйти в отставку. Встает вопрос и о деятельности военизированной проиранской группировки. В Ираке она может представлять угрозу для премьера и его окружения».

Специалист отмечает, что, несмотря на все попытки, экспорта демократии на Восток не получилось. «Тут серьезное противостояние на разных уровнях: начиная с противостояния между суннитами и шиитами, заканчивая борьбой за власть внутри правительства. Режим как-то пытается закрепить свой клан, своих сторонников. Это могут быть и террористы, действующие на территории Ирака, Сирии. Нельзя исключать и того, что это могла быть акция со стороны американцев, направленная на укрепление собственных позиций в Ираке, учитывая, что их попросили покинуть территорию страны», — полагает Крылов.