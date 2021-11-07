Госдепартамент предложил Ираку помощь в расследовании атаки на премьера

США осудили атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и предложили свою помощь в расследовании покушения. Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.

«Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства. Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено защищать суверенитет и независимость Ирака, и предложили нашу помощь в расследовании этого нападения. Наша приверженность иракским партнерам непоколебима. Соединенные Штаты поддерживают правительство и народ Ирака», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Покушение на премьер-министра Ирака было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Его резиденция была атакована с использованием заминированного беспилотника. Премьер аль-Казыми не пострадал и сообщил об этом после госпитализации.

По информации телеканала «Аль-Хадас», после атаки на резиденцию пострадали 10 сотрудников охраны. Зданию нанесен материальный ущерб. По заявлению ВС Ирака «ситуация с безопасностью в «зеленой зоне», где располагается резиденция премьера, «стабильная и находится под контролем».