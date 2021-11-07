Премьер Ирака сообщил о своем состоянии после атаки беспилотника

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми сообщил в воскресенье, 7 ноября, в своем Twitter, что в результате атаки заминированным беспилотником его резиденции в Багдаде он не получил ранений.

«Я в порядке, слава Богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — написал он.

Ранее СМИ сообщили, что аль-Казыми госпитализирован. В ночь воскресенья в здание резиденции попала ракета. Несколько охранников премьера получили ранения.

Также сообщается о перестрелке вблизи Зеленой зоны, в которой расположено посольство США и другие дипмиссии. Источник в иракской службе безопасности подтвердил перехват беспилотника, который, как полагают, пытался атаковать дом аль-Казыми.