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Премьер Ирака госпитализирован после атаки его резиденции беспилотником

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Премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми госпитализировали после атаки на его резиденцию заминированного беспилотника, об этом 7 ноября сообщил телеканал Al Arabiya.

В здание попала ракета «Катюша», сообщил корреспондент телеканала из Багдада. Аль-Казыми был доставлен в больницу. Несколько его охранников получили ранения.

Также сообщается о перестрелке вблизи «зеленой зоны», в которой расположено посольство США и другие дипмиссии. Источник в иракской службе безопасности подтвердил перехват беспилотника, который, как полагают, пытался атаковать дом аль-Казыми.

Ранее, 11 октября, премьер-министр Ирака объявил о поимке заместителя бывшего главаря «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

10 октября в Ираке прошли досрочные парламентские выборы. По их результатам избраны 329 депутатов Совета представителей. В кампании официально принимали участие 167 партий. Объединения выдвинули 3240 кандидатов, в том числе 950 женщин.

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