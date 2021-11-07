Местный житель рассказал о событиях перед нападением на премьера Ирака

В Багдаде перед нападением на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи была неспокойная обстановка. Об этом 7 ноября рассказал местный житель Сардар Кадир.

«Сам взрыв случился в тот момент, когда в Багдаде было крайне неспокойно. Всё происходит на фоне противостояния между силами безопасности и проиранскими шиитскими ополченцами, сторонники которых разбили лагеря за пределами «зеленой зоны» в течение почти месяца после того, как они отвергли результаты парламентских выборов в Ираке», — рассказал очевидец каналу РЕН ТВ.

Кадир отметил, что сейчас в центре «зеленой зоны» Багдада, где находятся здания посольств и администрация президента страны, никого не пускают. Именно в этом районе состоялось нападение на премьер-министра Ирака.

«Официальные лица заявили, что премьер не пострадал, а вот семь его охранников были убиты. Атаку осуществили с помощью двух боевых дронов. Резиденция была частично разрушена, это видно на фотографиях», — добавил местный житель.

Покушение на премьер-министра Ирака аль-Каземи было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Его резиденция была атакована с использованием заминированного беспилотника. В результате атаки на резиденцию ранения получили 10 охранников, сам глава правительства не пострадал.

Позже были опубликованы фотографии, на которых запечатлены последствия атаки на резиденцию премьер-министра. На кадрах можно увидеть разрушенную бетонную крошку, которая рассыпана вокруг. Также в результате ударной волны выбиты окна и двери, обвалены ступени возле дома. Стены остались целы.

Министерство внутренних дел Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра страны аль-Каземи терактом, который был совершен при помощи трех БПЛА.

Помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака предложили США. Произошедшее, по словам Вашингтона, является актом терроризма, и американские специалисты «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готовы помочь коллегам в поиске виновных в инциденте.