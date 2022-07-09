Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-Байрам
Мир
ВСУ выпустили по Ирмино в ЛНР две ракеты из HIMARS
Мир
Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы
Мир
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание из-за протестов в столице
Происшествия
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Мир
Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Мир
СМИ узнали о секретных переговорах Запада об окончании конфликта на Украине
Общество
Минтранс исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Мир
ВС РФ уничтожили наносившие удары по Донецку американские гаубицы
Мир
Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку

Полиция признала недостаточную эффективность охраны Синдзо Абэ

Полиция: Охрана экс-премьера Абэ Охрана не была обеспечена должным образом
0
Фото: Global Look Press/XinHua/Sun Jialin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Охрана бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения, не была обеспечена должным образом. Об этом заявил 9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука.

Удар в спину: подробности убийства Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии умер после покушения

«Мы не можем отрицать того факта, что с обеспечением охраны бывшего премьер-министра Абэ были проблемы», - сказал он на пресс-конференции.

Глава полиции пообещал, что расследованию данного дела будет уделено особое внимание.

Покушение на Абэ было совершено утром 8 июля во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия. Политик скончался в больнице.

Нападавший был задержан на месте, им оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья.

После появления в Сети кадров с моментом покушения на политика, многие высказали мнение, что охрана Абэ действовала нерасторопно. Злоумышленник успел совершить два выстрела и только потом был задержан.

Похороны экс-премьера пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022