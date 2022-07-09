Полиция признала недостаточную эффективность охраны Синдзо Абэ

Охрана бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения, не была обеспечена должным образом. Об этом заявил 9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука.

«Мы не можем отрицать того факта, что с обеспечением охраны бывшего премьер-министра Абэ были проблемы», - сказал он на пресс-конференции.

Глава полиции пообещал, что расследованию данного дела будет уделено особое внимание.

Покушение на Абэ было совершено утром 8 июля во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия. Политик скончался в больнице.

Нападавший был задержан на месте, им оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья.

После появления в Сети кадров с моментом покушения на политика, многие высказали мнение, что охрана Абэ действовала нерасторопно. Злоумышленник успел совершить два выстрела и только потом был задержан.

Похороны экс-премьера пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.