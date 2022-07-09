Установлена дата прощания с погибшим экс-премьером Японии Абэ

Прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ пройдет 11 июля в центре Токио, а похороны — 12 июля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Церемония, на которой семья, друзья и соратники Абэ смогут попрощаться с умершим политиком, пройдет 11 июля в токийском храме Дзодзёдзи. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ — Акиэ. Похороны политика назначены на 12 июля, и, как сообщает агентство Kyodo, они пройдут в родном городе Абэ Симоносеки в префектуре Ямагути.

67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него нападения. Покушение на Абэ произошло утром во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия.

Преступника задержали сразу, он не оказывал сопротивления. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

Абэ дважды был премьер-министром Японии — в 2006–2007 и 2012–2020 годах.