Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка

Выстреливший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами назвал причины своего поступка. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

По словам задержанного, Абэ стал причиной финансовых проблем в его семье.

Задержанный заявил, что политик якобы принадлежал «к группе лиц», втянувших его родных в неприятности.

«Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — приводит телеканал его слова.

На данный момент неизвестно, о какой «группе лиц» говорил задержанный.

Полиция префектуры Нара, расследующая дело, воздержалась от комментариев на эту тему «в интересах следствия».

Покушение на Абэ произошло в пятницу около полудня по местному времени (ранее утро мск), когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента.

Бывший военнослужащий 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в сторону политика из самодельного огнестрельного оружия.

Второй выстрел оказался роковым для бывшего премьера. 67-летний Абэ был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Узнав о произошедшем, действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио.

Нападавшего 41-летнего бывшего морякя сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами задержали сразу после произошедшего. Во время ареста он не оказывал сопротивления.