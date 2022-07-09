Целью стрелявшего в Абэ изначально был другой человек

Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами изначально планировал напасть на другого человека. Об этом в субботу, 9 июля, сообщило агентство Kyodo.

Как следует из материала, на допросе злоумышленник признался, что изначально планировал напасть на главу некой религиозной организации, которую считает виновной в проблемах своей семьи, однако впоследствии решил убить Абэ из-за подозрений, что политик якобы мог иметь отношение к этой религиозной группе.

До сих пор остается неизвестным название этой организации. Ранее полиция заявляла, что оно не может быть разглашено «в интересах следствия».

Покушение на Абэ произошло в пятницу, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами выстрелил в него два раза из самодельного оружия.

67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Было установлено, что Ямагами действовал в одиночку.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела. Ямагами уточнил, что его мать сделала пожертвование, после чего «жизнь семьи пошла под откос», и они обеднели.

На видео, которое показали японские телеканалы, запечатлен момент нападения на бывшего премьер-министра. Судя по ним, в момент выступления Абэ перед публикой в городе Нара за спиной экс-премьер-министра раздался выстрел. Кроме того, заметно, что охрана среагировала не сразу, один из мужчин в момент выстрела, защищаясь, закрывал свое лицо портфелем.

Ряд политиков выразили соболезнования в связи с кончиной Абэ. В том числе президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию. Он посочувствовал близким погибшего.

Абэ дважды был премьер-министром Японии — в 2006–2007 и 2012–2020 годах.