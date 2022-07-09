Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 20 дворов подтоплено в селе Суордах в Якутии
Мир
Мирная жизнь восстанавливается в освобожденном Купянске
Мир
Байден не смог найти выход после выступления в штаб-квартире ЦРУ
Мир
Отличившимся на спецоперации военнослужащим вручили награды
Армия
Ружье ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ
Мир
Reuters узнал о решении Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Союзные силы освободили поселок в ДНР и начали наступление на Артемовск
Мир
Киев оценил численность своей армии более чем в миллион человек
Мир
Twitter подаст в суд на Маска из-за срыва сделки по покупке соцсети
Происшествия
Подавший сигнал тревоги над Казахстаном самолет благополучно сел в Уфе
Мир
Байден распорядился выделить Украине военную помощь еще на $400 млн

Целью стрелявшего в Абэ изначально был другой человек

0
Фото: REUTERS/The Asahi Shimbun
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами изначально планировал напасть на другого человека. Об этом в субботу, 9 июля, сообщило агентство Kyodo.

Удар в спину: подробности убийства Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии умер после покушения

Как следует из материала, на допросе злоумышленник признался, что изначально планировал напасть на главу некой религиозной организации, которую считает виновной в проблемах своей семьи, однако впоследствии решил убить Абэ из-за подозрений, что политик якобы мог иметь отношение к этой религиозной группе.

До сих пор остается неизвестным название этой организации. Ранее полиция заявляла, что оно не может быть разглашено «в интересах следствия».

Покушение на Абэ произошло в пятницу, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами выстрелил в него два раза из самодельного оружия.

67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Было установлено, что Ямагами действовал в одиночку.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела. Ямагами уточнил, что его мать сделала пожертвование, после чего «жизнь семьи пошла под откос», и они обеднели.

На видео, которое показали японские телеканалы, запечатлен момент нападения на бывшего премьер-министра. Судя по ним, в момент выступления Абэ перед публикой в городе Нара за спиной экс-премьер-министра раздался выстрел. Кроме того, заметно, что охрана среагировала не сразу, один из мужчин в момент выстрела, защищаясь, закрывал свое лицо портфелем.

Ряд политиков выразили соболезнования в связи с кончиной Абэ. В том числе президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию. Он посочувствовал близким погибшего.

Абэ дважды был премьер-министром Японии — в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022