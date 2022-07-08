Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ

Президент России Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом 8 июля сообщили в Кремле.

«Уважаемая госпожа Ёко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ... Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Как указал глава государства, жизнь бывшего премьер-министра страны и выдающегося государственного деятеля оборвала рука преступника. Путин отметил, что Абэ многое сделал для развития добрососедских отношений между Россией и Японией.

«Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — написал президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает покушение на Абэ, который был патриотом Японии и всегда отстаивал интересы своей страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на убийство политика, назвав покушение на бывшего главу государства «актом терроризма, которому нет и не может быть оправдания».

Утром в пятницу стало известно, что на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. По информации сотрудников полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением, сообщалось, что у него остановились сердце и легкие после нападения. Позже местные СМИ сообщили, что Абэ скончался в больнице.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.