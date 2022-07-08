Захарова назвала актом терроризма покушение на Абэ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ее заявление приводится 8 июля на официальном сайте ведомства.

«Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии — покушении на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», — заявила Захарова.

Она отметила, что бывший глава кабмина сделал многое для развития отношений двух стран, и пожелала ему скорейшего выздоровления.

«Знаем Абэ как выдающегося политического деятеля, внесшего неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях на путях выстраивания взаимного доверия и добрососедства. Надеемся, что врачи сделают всё возможное для спасения его жизни. Искренне желаем Абэ скорейшей стабилизации состояния и выздоровления, а его супруге Акиэ Абэ, родным и близким — сохранить крепость духа и не терять надежды», — добавила официальный представитель.

Ранее в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на Абэ. Он рассказал, что узнал о произошедшем на встрече глав дипломатических ведомств стран G20 в Индонезии.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика дважды выстрелили. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Позднее в этот день стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние его предшественника тяжелое. Kiodo News заявила об отсутствии признаков жизни у пострадавшего.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.