Kiodo News сообщает об отсутствии признаков жизни у Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает Kiodo News со ссылкой на экстренные службы.

Также местные СМИ отмечают, что Абэ делают переливание крови.

Утром в пятницу стало известно, что на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления, когда он произносил речь в западном городе Нара в преддверии выборов в палату советников.

По данным СМИ, было совершено два выстрела. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

По информации телеканала Nihon TV, нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку.

В этот же день сообщалось, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Под остановкой сердца и легких в Японии может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач.

Ранее в этот день посол России в Токио Михаил Галузин также заявил, что молится о здоровье Абэ и осуждает покушение на него.