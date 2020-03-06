«Остальной мир просто не разрешит Абэ уйти»

Премьер Японии Синдзо Абэ, уже поставивший рекорд политического долголетия в Стране восходящего солнца, вполне может остаться и на четвертый срок в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). А значит, и сохранить кресло главы правительства в 2021 году . Об этом в интервью «Известиям» заявил однопартиец премьера, генеральный секретарь ЛДП в палате советников Хиросигэ Сэко. Политик, до недавнего времени занимавший пост министра по экономическому сотрудничеству с РФ, рассказал также о том, есть ли подвижки в российско-японских отношениях, влияют ли на связи Токио и Москвы санкции США и как на экономике страны сказывается эпидемия коронавируса.

— Выдвигая План сотрудничества из восьми пунктов, Токио прежде всего рассчитывал, что экономическое взаимодействие станет предпосылкой для подвижек в территориальном вопросе. Почему, с вашей точки зрения, этого не происходит?

— В первую очередь хочу сказать, что мы реализуем План сотрудничества не для разрешения территориальной проблемы. А стремимся укрепить взаимовыгодное сотрудничество во многих областях, углубить взаимопонимание и развивать двусторонние отношения в целом.

Я лично, после того как стал министром экономического сотрудничества с РФ в сентябре 2016 года, побывал в России 13 раз и встретился с профильными коллегами для реализации этого плана. На островах [Южных Курилах] за один только прошлый год наладилось сотрудничество.

М1 Могила на японском кладбище в Южно-Курильске Фото: РИА Новости/Андрей Шапран

Например, в совместной хозяйственной деятельности в 2019 году мы впервые провели пилотный туристический тур на четыре острова и запустили еще несколько пилотных проектов. В прошлом году бывшие жители островов смогли прилететь на могилы предков в два поселка, которые они до сих пор не имели возможности посетить. Так что результаты всё же есть.

И японское правительство будет продолжать прилагать усилия для углубления отношений с РФ, чтобы на этом фоне разрешить территориальную проблему и заключить мирный договор. Это наш базовый принцип. И мы будем терпеливо двигаться к этой цели.

— Если кратко, вы довольны нынешним уровнем российско-японских отношений?

— Я удовлетворен. С другой стороны, есть возможности развиваться и дальше.

— Правительство Синдзо Абэ много лет склоняет японские компании инвестировать в российскую экономику, но бизнес не особо активен на этом направлении. В чем проблема?

— Не думаю, что японские компании не активны. В прошлом, конечно, у наших компаний существовали опасения насчет бизнес-среды в России. Но вслед за тем, как Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину План сотрудничества, наши лидеры много раз встретились, да и я тоже провел более двух десятков встреч с Максимом Орешкиным, Денисом Мантуровым, Юрием Трутневым. Эти переговоры создали между нами взаимное доверие, и мы сообща смогли наметить более 200 проектов, половина из которых уже воплощается в жизнь. За год рост инвестиций в Россию составил 14%, в 2019 году их объем достиг 43,3 млрд иен. И это демонстрирует, что японский бизнес заинтересован в деловых связях с РФ. И План сотрудничества — хорошая возможность для появления на российском рынке новых японских компаний.

V2 Хиросигэ Сэко и Максим Орешкин Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В России продолжается совершенствование деловой среды. В юридическом плане тоже есть движение: мы обновили старый двусторонний договор о налогообложении, и в октябре 2018 года вступило в действие новое соглашение в этой сфере.

Японский банк международного сотрудничества и РФПИ создали фонд размером в $1 млрд для финансирования совместных проектов, и в рамках этой структуры уже прошли первые инвестиции в шесть проектов. Кстати, Владимир Путин этот механизм высоко оценил.

Сейчас мы заняты усовершенствованием системы гуманитарных обменов. В сентябре прошлого года Япония предоставила возможность тем россиянам, которые связаны с осуществлением Плана из восьми пунктов, и тем, кто проходил в нашей стране курсы повышения квалификации, получать мультивизу сроком на пять лет.

Японское правительство и в дальнейшем будет содействовать инвестированию национальных компаний на российский рынок.

— Санкции США уже вынудили Европу и Китай отчасти пересмотреть свою экономическую политику. А как они сказываются на активности японского бизнеса в России?

— Я воздержусь от комментариев по поводу санкций США. Но отмечу, что с ейчас Япония осуществляет много проектов в России, 40% из которых реализуются на Дальнем Востоке. То есть даже при американских санкциях наш бизнес сохраняет сильный интерес к российскому рынку. Как один из примеров — в прошлом сентябре мы достигли окончательного решения по довольно крупным капиталовложениям в проект «Арктик СПГ-2».

Э3 Фото: Global Look Press/AFLO/Ivo Gonzalez

— Сейчас одна из главных мировых тем — эпидемия коронавируса. Особенно страдает туризм. Насколько серьезными могут быть последствия для Японии?

— Мы не можем пока точно подсчитать влияние эпидемии, но очевидно, что число иностранных туристов упало, уменьшился японский экспорт на китайский рынок. В дальнейшем ожидаем негативного воздействия на промышленные предприятия Японии, поскольку уже сейчас они не могут импортировать необходимые запчасти из Китая. И есть угроза, что замедление темпов экономики КНР повлияет на темпы мировой, что скажется и на Японии.

Отмена масштабных мероприятия и то, что люди не будут выходить из дома, тоже сказывается. Но правительство намерено выделить достаточно средств, чтобы смягчить негативное влияние. Мы уже подготовили 500 млрд иен из бюджета для финансовой помощи компаниям, страдающим от отсутствия китайских туристов.

— В Японии давно высказываются предположения, что ЛДП поменяет устав, чтобы позволить Синдзо Абэ в четвертый раз избраться лидером партии и вновь стать премьером. Каковы шансы, что это действительно произойдет после сентября 2021 года?

— Устав ЛДП — это внутрипартийное дело, и внести в него коррективы не так трудно. Даже легко. С другой стороны, сам Абэ четко говорит, что не хочет дальше работать премьером…

— Не лукавит?

— (Смеется) Знаете, здесь важен не внутрипартийный аспект, а международный. Если переизберут Дональда Трампа… Абэ — пока единственный японский политик на мировой арене, кто может откровенно разговаривать с Трампом. А еще у Абэ довольно тесные связи с Путиным и другими мировыми лидерами.

Э4 Дональд Трамп и Синдзо Абэ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— И это указывает на то, что…?

— Остальной мир просто не разрешит ему уйти.

— После ухода Синдзо Абэ с поста премьера Японии, когда бы это ни случилось, есть ли вероятность, что курильский вопрос отойдет на второй план?

— Это большая и важная задача для всех японцев. Не сомневаюсь, что любой другой премьер будет с такой же страстью и энтузиазмом, как и Синдзо Абэ, заниматься решением территориального вопроса. Но для этого любому будущему премьеру нужно иметь сильное влияние внутри страны. Поэтому важно, чтобы вопрос был решен при Абэ и Путине.

— А вы считаете, это реально?

— Я считаю, что есть еще время.