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Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на Абэ

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

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«Я узнал об этом в ходе заседания «Группы двадцати». Я был в общем первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге. Наверное, будет проведено расследование, мне больше добавить нечего», — сказал Лавров 8 июля по итогам заседания глав МИД G20.

Ранее в этот день посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что молится о здоровье Абэ и осуждает покушение на него.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что нападение на Абэ стало ударом по здравомыслящим силам, еще остающимся в странах G7, и по тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика были произведены два выстрела. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Позднее в этот день стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние его предшественника тяжелое.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

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