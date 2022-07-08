Кисида назвал состояние экс-премьера Японии Абэ тяжелым

Состояние бывшего премьера Японии Синдзо Абэ тяжелое, сообщил 8 июля глава правительства страны Фумио Кисида.

«Бывший премьер-министр Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии. Мы молимся за его жизнь», — рассказал он журналистам.

Действующий премьер Японии добавил, что в настоящее время никаких решений касательно предстоящих парламентских выборов на фоне покушения на Абэ принято не было. По планам, они должны состояться 10 июля.

Утром в пятницу стало известно, что на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. По данным СМИ, было совершено два выстрела. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

По информации телеканала Nihon TV, нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку.

Позднее сообщалось, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Под остановкой сердца и легких в Японии может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач.

Ранее в этот день посол России в Токио Михаил Галузин также заявил, что молится о здоровье Абэ и осуждает покушение на него.