Появилось новое видео нападения на бывшего премьера Японии Абэ

Японские телеканалы показали 8 июля новое видео, на котором запечатлен момент нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

На кадрах видно, как в момент выступления Абэ перед публикой в городе Нара за спиной экс-премьер-министра раздался выстрел. Охрана среагировала не сразу. Вторым выстрелом из самодельного дробовика преступник повалил Синдзо Абэ на землю.

Также на видео показан момент задержания стрелявшего.

Ранее в этот день сообщалось, что Синдзо Абэ попал на один кадр со своим убийцей за мгновение до выстрелов.

На кадрах видно, как 41-летний Тэцуя Ямагами наблюдает за политиком в тот момент, когда Абэ поднимался на трибуну, готовясь к выступлению перед сторонниками Либерально-демократической партии Японии в городе Нара.

После второго рокового для бывшего премьер-министра выстрела 67-летний Абэ был госпитализирован, вскоре она скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Узнав о произошедшем, действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио. Позднее уже официально заявили о смерти Абэ.

Нападавшего 41-летнего бывшего морякя сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами задержали сразу после произошедшего. Во время ареста он не оказывал сопротивления.