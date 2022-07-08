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Синдзо Абэ попал на один кадр со своим убийцей за мгновение до выстрелов

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Фото: Соцсети
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Появилась фотография, на которой бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ запечатлен на одном кадре со своим убийцей за несколько мгновений до того, как тот выстрелит ему в спину.

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На снимке видно, как 41-летний Тэцуя Ямагами наблюдает за политиком. Сам Абэ в эти мгновения поднимается на трибуну, готовясь к выступлению перед сторонниками Либерально-демократической партии Японии в городе Нара.

Утром 8 июля на Абэ было совершено покушение, в результате которого он скончался от потери крови. Напавший на него Ямагами произвел два выстрела из самодельного обреза. Синдзо Абэ скончался на 68-м году жизни.

Преступника задержали сразу же после нападения. Известно, что Ямагами 41 год, он бывший моряк. Мужчина сознался в содеянном.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

В 2007 году он ушел в отставку из-за обострения его хронического заболевания. Это произошло всего через год после того, как он стал самым молодым премьер-министром страны в послевоенную эпоху в возрасте 52 лет.

28 августа 2020 года Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

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