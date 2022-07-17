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Обвиняемый в убийстве Абэ перед нападением намекнул о своих планах в письме

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении. Об этом 17 июля сообщила газета Yomiuri.

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По данным издания, письмо было отправлено мужчине, который вел блог с критикой секты «Церковь объединения» — ее Ямагами счел виновной в финансовых затруднениях его семьи.

Конверт подписан не был, однако внутри конверта была копия требования Ямагами и его матери о возврате пожертвований с указанием его имени и адреса. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом». С блогером задержанный лично знаком не был.

Судя по почтовой марке, письмо он послал 7 июля из города Окаяма, где за день до убийства Абэ произносил предвыборную речь в рамках избирательной кампании в верхнюю палату парламента. Сначала Ямагами хотел совершить нападение в Окаяме, но потом передумал.

15 июля агентство Kyodo сообщило, что мать Ямагами пожертвовала этой религиозной организации более 100 млн иен ($720 тыс.) с момента вступления в нее в 1991 году. По информации издания, церковь уверяла, будто вернула женщине 50 млн иен, добавив, что никаких записей о пожертвованиях госпожи Ямагами нет. Дядя подозреваемого рассказывал, что из-за нехватки денег Тэцую пришлось отказаться от поступления в колледж.

9 июля подозреваемый в убийстве политика на допросе объяснил свой поступок тем, что заподозрил Синдзо Абэ в связях с религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

Нападение на Абэ произошло 8 июля во время его выступления с речью в японском городе Нара. Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ доставили в больницу на вертолете спасательных служб. Спасти экс-премьера Японии не удалось. Ямагами задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

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