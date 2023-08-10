Выбить из гонки: как на Эквадоре скажется убийство кандидата в президенты

Убийство одного из кандидатов в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио стало результатом внутренних проблем в стране , связанных с высоким уровнем уличной преступности и наркотрафиком. Сейчас в целом непонятно, в каких условиях пройдут выборы, намеченные на 20 августа, учитывая введенный на 60 дней режим ЧП , считают опрошенные «Известиям» эксперты. При этом у скончавшегося политика были все шансы пройти во второй тур . Часть претендентов на пост главы государства уже приостановили свои кампании. О том, что происходит в стране и кто мог организовать преступление — в материале «Известий».

Организованное убийство

9 августа для кандидата в президенты Эквадора от движения Construye Фернандо Вильявисенсио должно было завершиться спокойным вечером после очередного предвыборного митинга.

Проведя встречу со своими сторонниками в Coliseo T.W. Anderson в Кито, политик в сопровождении охраны направился к своей машине , однако в районе 18:20 по местному времени (02:20 10 августа мск), когда Вильявисенсио практически сел в автомобиль, раздалась серия выстрелов. В результате три из как минимум 40 пуль попали в голову кандидата в президенты, смертельно ранив его . Пострадали еще девять человек, в том числе двое полицейских и кандидат в депутаты Национального собрания.

Один из предполагаемых нападавших был тяжело ранен во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности и в итоге скончался от полученных травм. Впоследствии в результате рейдов в столичных районах Конокото и Сан-Бартоло полиция задержала еще шестерых подозреваемых в причастности к убийству политика.

Однако даже после смерти кандидата в президенты градус напряжения не снизился — несколько офисов предвыборной кампании Вильявисенсио подверглись нападениям . К тому же, сотрудники правоохранительных органов нашли взрывное устройство недалеко от места убийства политика, обезвредив его.

59-летний Фернандо Вильявисенсио, в прошлом журналист, был известен выступлениями против коррупции и организованной преступности . В одном из своих последних интервью политик заявил, что полиция знает о местонахождении убежищ банд и картелей, пообещав провести чистку, как только станет президентом.

На этом фоне он даже получал угрозы от банды Los Choneros и ее лидера . Это одна из самых влиятельных преступных организаций Эквадора, которая в настоящее время работает на картель Sinaloa (Мексика), торгующий кокаином.

При этом ответственность за организацию убийства Вильявисенсио взяла на себя другая банда — Los Lobos , которая работает на мексиканский картель «Нового поколения Халиско» (Cartel de Jalisco Nueva Generación).

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо еще до того, как кто-либо из банд признался в содеянном, обвинил в произошедшем именно организованную преступность .

— Уверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным. Организованная преступность зашла слишком далеко, но они ощутят на себе всю тяжесть закона, — заявил глава государства.

Также он назвал убийство Вильявисенсио политическим преступлением, которое носит террористический характер, и попыткой сорвать выборы. Президент объявил трехдневный национальный траур (с 10 по 12 августа), а также ввел в Эквадоре чрезвычайное положение на 60 дней .

Дестабилизация и выборы

Убийство одного из кандидатов на пост главы государства всего за 11 дней до выборов повергло в шок общественность . Власти Соединенных Штатов даже предложили свою срочную помощь в расследовании. При этом четверо из семи претендентов на кресло президента объявили о приостановке своих избирательных кампаний .

«Я призываю каждого отодвинуть на второй план предвыборную деятельность и на время приостановить кампанию, чтобы вместе сесть и обсудить будущее страны и вместе принять решения», — заявил кандидат от коалиции Actuemos («Давайте действовать») Отто Соннехольснер.

Об аналогичных шагах объявили Ян Топик от альянса Por un País sin Miedo («За страну без страха»), Яку Перес от коалиции Claro que se Puede («Конечно это возможно») и Боливар Армихос от движения Amigo («Друг»).

Лидер гонки Луиса Гонсалес от Revolución Ciudadana («Гражданская революция») после новостей об убийстве досрочно завершила свою предвыборную встречу , также пообещав, что «этот подлый поступок не останется безнаказанным». Но несмотря на трагедию и режим ЧП, выборы пройдут в намеченную дату.

« Дата выборов, запланированных на 20 августа, останется неизменной », — объявила глава национального избирательного совета страны Диана Атамаинт.

Президент назначил досрочное голосование в мае этого года с целью роспуска парламента, поскольку тот мешал правительству продвигать реформы. При этом сам Гильермо Лассо, чей срок полномочий должен был истечь в 2025-м, баллотироваться для переизбрания не стал.

По словам старшего научного сотрудника центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александра Шинкаренко, все, что сейчас происходит в Эквадоре в преддверии выборов — это очередной виток активизации уличной преступности и насилия, которые в стране возникают на протяжении нескольких лет.

— В настоящее время проблема Эквадора комплексная: есть параметр, который касается коррупции, уличного насилия , — пояснил он «Известиям». — Сюда же стоит добавить периодические скандалы с тюремными бунтами , которые переживал Эквадор в последние пару лет, и проблему с наркотрафиком, которая никуда не делась. К тому же сейчас есть проблемы с экономикой и с политическим курсом .

Как отметил эксперт, человек, который придет к власти по итогам выборов, столкнется с теми же основными вызовами, что и администрация Гильермо Лассо.

В настоящее время невозможно предсказать, как ситуация в стране будет развиваться дальше, добавил и.о. директора ИЛА РАН Дмитрий Розенталь. Сейчас, когда из гонки «выбыл» один из кандидатов, появилась неопределенность относительно того, в каких условиях в целом будут проходить выборы . Вместе с тем, по словам эксперта, власти ввели режим ЧП «в упреждение беспорядков и каких-то политических демаршей».