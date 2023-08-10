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В Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты

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Фото: REUTERS/Karen Toro
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Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней в связи с убийством кандидата на пост главы государства Фернандо Вильявисенсио. Об этом он заявил 10 августа.

«Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней. Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны и свободные и демократические выборы», — заявил он в обращении к нации.

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О покушении на Вильявисенсио стало известно ранее в этот день. Политик был убит тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. Лассо подтвердил факт его смерти и сообщил об экстренном заседании кабинета безопасности.

Подозреваемый в убийстве Вильявисенсио умер от ранений, которые он получил при аресте. Всего количество пострадавших при покушении выросло до девяти.

Досрочные выборы президента в Эквадоре состоятся 20 августа. Лассо не будет принимать в них участие. По данным опросов, Вильявисенсио мог рассчитывать на места со второго по четвертое в первом туре выборов.

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