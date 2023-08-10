Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при аресте
Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио умер от ранений, которые он получил при аресте. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили на странице местной прокуратуры в социальной сети X (бывшая Twitter).
«Подозреваемый, который был ранен в результате перестрелки с сотрудниками безопасности, был взят под стражу и доставлен в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Скорая помощь подтвердила его смерть», — говорится в сообщении ведомства.
Количество пострадавших при покушении на Вильявисенсио выросло до девяти.
О покушении на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио стало известно ранее в этот день. Политик был убит тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. Действующий президент Гильермо Лассо подтвердил факт его смерти и сообщил об экстренном заседании кабинета безопасности.