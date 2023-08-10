В Эквадоре на митинге был убит кандидат в президенты

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит во время митинга. Об этом в среду, 9 августа, сообщила газета El Universo.

«Тремя выстрелами в голову… был убит Фернандо Вильявисенсио Валенсия, кандидат в президенты, во время митинга… в Кито», — говорится в сообщении. Ранения, по словам источников издания, также получили еще восемь человек.

Смерть политика подтвердил действующий президент Эквадора Гильермо Лассо.

«Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. <…> В память о нем и во имя его борьбы заверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным. Через несколько минут в президентском дворце состоится заседание кабинета безопасности», — говорится в его сообщении в социальной сети X (бывшая Twitter).

Ранее, 24 июля, мэр эквадорского города Манта Агустин Интриаго был убит в результате нападения. В МВД страны заявили, что при нападении были ранены еще четыре человека, включая двоих нападавших. Также в ведомстве утверждают, что один из преступников является гражданином Венесуэлы.