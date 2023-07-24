Мэр крупного эквадорского города Манта убит в результате нападения

Мэр города Манта в Эквадоре Агустин Интриаго был убит в результате нападения. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил президент Эквадора Гильермо Лассо в своем Twitter.

«Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент», — написал эквадорский лидер.

Личность второй жертвы президент Эквадора официально не обнародовал. Он призвал правоохранительные органы принять все возможные меры для задержания причастных к убийству.

В МВД страны заявили, что при нападении были ранены еще четыре человека, включая двоих нападавших. Также в ведомстве утверждают, что один из преступников является гражданином Венесуэлы.

По информации эквадорского издания El Universo, преступники подъехали к политику на автомобиле, затем из него вышел вооруженный человек и расстрелял мэра и стоявшую рядом девушку. Лассо с пулевыми ранениями был доставлен в больницу, но врачам не удалось сохранить его жизнь.

Также издание El Universo со ссылкой на прокуратуру, сообщило, что в воскресенье, 23 июля, был задержан подозреваемый, предположительно участвовавший в вооруженном нападении на мэра Манты и стоявшую рядом с ним девушку.

Национальная служба комплексного ухода за лицами, лишенными свободы (SNAI) 24 июля сообщила, что в результате столкновения преступных группировок в тюрьме эквадорского Гуаяса погибли пять человек и еще 11 получили ранения. Пострадавшие были оперативно эвакуированы в больницы и находятся в безопасности, добавили в организации.

Помимо этого, по данным организации, в тюрьмах Котопакси, Асуая, Каньяра и Эль-Оро заключенные бандиты взяли в заложники сотрудников тюремной охраны. Все тюрьмы Эквадора задействовали соответствующие протоколы безопасности.

Деятельность эквадорских банд в 2023 году была признана террористической угрозой государству. Тюрьмы Эквадора переполнены. По данным SNAI, они рассчитаны на 29 600 человек, однако на данный момент в них содержат около 40 тыс. заключенных. В 2021–2022 годах в них произошло более 400 умышленных убийств.