Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
Общество
Мишустин начал поездку по Дальнему востоку с визита во Владивосток
Армия
Минобороны заявило о пресечении атаки двух беспилотников в Москве
Армия
Противотанковый расчет ВДВ уничтожил опорный пункт националистов
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении потолка в китайской школе
Происшествия
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки
Недвижимость
Спрос на покупку новостроек в Сочи вырос на 42%
Общество
Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Факел» и забил 1000-й гол в РПЛ
Мир
Путин заявил об ожидании встреч с лидерами африканских стран в Петербурге
Мир
Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США

Мэр крупного эквадорского города Манта убит в результате нападения

Президент Эквадора Лассо: мэра крупного города Манта Интриаго убили при нападении
0
Фото: twitter.com/agustinintriago
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр города Манта в Эквадоре Агустин Интриаго был убит в результате нападения. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил президент Эквадора Гильермо Лассо в своем Twitter.

«Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент», — написал эквадорский лидер.

Личность второй жертвы президент Эквадора официально не обнародовал. Он призвал правоохранительные органы принять все возможные меры для задержания причастных к убийству.

В МВД страны заявили, что при нападении были ранены еще четыре человека, включая двоих нападавших. Также в ведомстве утверждают, что один из преступников является гражданином Венесуэлы.

По информации эквадорского издания El Universo, преступники подъехали к политику на автомобиле, затем из него вышел вооруженный человек и расстрелял мэра и стоявшую рядом девушку. Лассо с пулевыми ранениями был доставлен в больницу, но врачам не удалось сохранить его жизнь.

Также издание El Universo со ссылкой на прокуратуру, сообщило, что в воскресенье, 23 июля, был задержан подозреваемый, предположительно участвовавший в вооруженном нападении на мэра Манты и стоявшую рядом с ним девушку.

Набеги вечные: почему растет преступность среди мигрантов
Александр Бастрыкин перечислил регионы с высоким уровнем иностранного криминала

Национальная служба комплексного ухода за лицами, лишенными свободы (SNAI) 24 июля сообщила, что в результате столкновения преступных группировок в тюрьме эквадорского Гуаяса погибли пять человек и еще 11 получили ранения. Пострадавшие были оперативно эвакуированы в больницы и находятся в безопасности, добавили в организации.

Помимо этого, по данным организации, в тюрьмах Котопакси, Асуая, Каньяра и Эль-Оро заключенные бандиты взяли в заложники сотрудников тюремной охраны. Все тюрьмы Эквадора задействовали соответствующие протоколы безопасности.

Деятельность эквадорских банд в 2023 году была признана террористической угрозой государству. Тюрьмы Эквадора переполнены. По данным SNAI, они рассчитаны на 29 600 человек, однако на данный момент в них содержат около 40 тыс. заключенных. В 2021–2022 годах в них произошло более 400 умышленных убийств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023