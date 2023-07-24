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В тюрьме Эквадора бунт преступных группировок унес жизни пяти человек

Новый всплеск насилия в тюрьме Эквадора унес жизни пяти человек, 11 ранены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате столкновения преступных группировок в тюрьме эквадорского Гуаяса погибли пять человек и еще 11 получили ранения. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила Национальная служба комплексного ухода за лицами, лишенными свободы (SNAI).

«После столкновений между организованными преступными группировками, которые произошли во второй половине дня в субботу, 22 июля, и в это воскресенье, 23 июля 2023 года, в центре лишения свободы №1 Гуаяса<...> погибли пять человек, лишенных свободы, и одиннадцать получили ранения», — говорится в сообщении SNAI в Twitter.

Пострадавшие были оперативно эвакуированы в больницы и находятся в безопасности, добавили в организации.

В SNAI подчеркнули, что на данный момент полицейский спецназ проводит специальные мероприятия по зачистке тюремного комплекса.

Помимо этого, по данным организации, в тюрьмах Котопакси, Асуая, Каньяра и Эль-Оро заключенные бандиты взяли в заложники сотрудников тюремной охраны. Все тюрьмы Эквадора задействовали соответствующие протоколы безопасности.

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Ранее, 26 июня, сообщалось, что в Эквадоре восемь человек погибли в результате перестрелки между преступными группировками. В эквадорской полиции отметили, что, вероятнее всего, произошло столкновение между местными бандами.

3 апреля 2022 года сообщалось, что в результате массовых столкновений в одной из тюрем Эквадора погибло 11 человек. Сообщалось, что 10 заключенных получили травмы. Кроме того, 52 человека смогли сбежать, однако большинство из них были пойманы полицией.

Деятельность эквадорских банд в 2023 году была признана террористической угрозой государству. Тюрьмы Эквадора переполнены. По данным SNAI, они рассчитаны на 29 600 человек, однако на данный момент в них содержат около 40 тыс. заключенных. В 2021–2022 годах в них произошло более 400 умышленных убийств.

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