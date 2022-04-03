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Не менее 11 человек погибли при столкновениях в тюрьме в Эквадоре

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Массовые столкновения произошли в одной из тюрем эквадорского города Куэнка, в результате чего погибло не менее 11 человек. Об этом 3 апреля сообщает телеканал Telesur со ссылкой на властей.

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По его данным, еще 10 заключенных получили травмы. Кроме того, 52 человека смогли сбежать, однако большинство из них были пойманы полицией.

Причиной происшествия, предположительно, стала конкуренция между представителями различных криминальных группировок.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и работают над восстановлением порядка в тюрьме.

22 января в исправительной колонии № 3 Калужской области произошла драка между заключенными, в результате которой один из ее участников погиб. Управление ФСИН по региону сообщило, что пострадавшему осужденному была оказана медицинская помощь, но прибывшие по вызову медики «скорой» могли только констатировать смерть.

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