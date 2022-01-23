Заключенный погиб во время драки в колонии в Калужской области

В исправительной колонии № 3 Калужской области произошла драка между заключенными, в результате которой один из ее участников погиб. Конфликт произошел 22 января на фоне личной неприязни.

Управление ФСИН по Калужской области сообщило, что пострадавшему осужденному была оказана медицинская помощь, но прибывшие по вызову медики «скорой» могли только констатировать смерть.

«22 января 2022 года в медицинской части ФКУ ИК-3 УФСИН России по Калужской области между осужденными произошел конфликт, во время которого один из участников пострадал. Ему незамедлительно была оказана доврачебная медицинская помощь. Однако прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть осужденного. По предварительным данным причиной конфликта осужденных стала их личная неприязнь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Калужской области начала комплексную проверку в ИК-3 в связи с информацией о том, что в отношении отбывающих наказание в исправительной колонии в поселке Товарково применяется насилие со стороны заключенных. В Ведомстве уточнили, что сейчас на месте работает бригада под личным руководством прокурора Калужской области Константина Жилякова, которая детально разбирается в ситуации.

В декабре сообщалось, что один человек погиб и пять пострадали при пожаре в колонии под Новгородом. Пожар возник в камере на первом этаже.