Восемь человек погибли в результате стрельбы между бандами в Эквадоре

Восемь человек погибли в результате перестрелки между преступными группировками в Эквадоре. Об этом 25 июня заявил местный телеканал Ecuavisa.

«В воскресенье была зарегистрирована перестрелка в провинции Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас. В результате восемь человек погибли, пятеро были ранены», — говорится в сообщении телеканала.

В эквадорской полиции отметили, что, вероятнее всего, произошло столкновение между местными бандами. Ведется расследование происшествия.

3 апреля 2022 года сообщалось, что в результате массовых столкновений в одной из тюрем Эквадора погибло 11 человек. Сообщалось, что 10 заключенных получили травмы. Кроме того, 52 человека смогли сбежать, однако большинство из них были пойманы полицией.