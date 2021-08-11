 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
Спорт
МПК подтвердил право на участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Токио
Мир
На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок
Мир
Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов
Мир
Производителя куклы Барби обвинили в расизме
Армия
Началась активная фаза российско-китайских учений
/

Картель «Напрасный труд»: наркомафия понесла рекордные потери

Что стоит за массовыми изъятиями наркотиков в разных частях света в 2021 году
Фото: Getty Images/Sebastiano Tomada
Главный слайд
Начало статьи
Картель «Напрасный труд»: наркомафия понесла рекордные потери
2021-08-07 13:01:14">
2021-08-07 13:01:14
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция по всему миру наносит всё более ощутимые удары по международному наркобизнесу. В Бразилии в частном самолете найдены 1,5 т кокаина, предназначавшиеся европейским потребителям, а у берегов Сальвадора примерно в то же время местными властями были изъяты 1,4 т аналогичного наркотика. Это ощутимый удар по криминальной экономике наркокартелей. Успешные облавы связаны с умелыми и слаженными действиями международных сил полиции, пандемией и волей руководства тех стран, где производятся наркотики из листьев коки. Как ловят международных наркоконтрабандистов — в материале «Известий».

Первым делом самолеты

Восточные гадости: Россию захлестнула волна синтетических наркотиков
Этнические преступные группы захватили криминальный рынок

Грандиозную партию кокаина на минувшей неделе изъяли бразильские власти в частном турецком самолете, арендованном гражданином Испании. Место действия — аэропорт Форталезы. Первым новость и видео распространил в своем Twitter турецкий парламентарий и журналист Али Кидык. Он сообщил, что задержан пилот самолета. Изначально сообщалось, что причина задержания пилота — наличие двух паспортов. Однако вскоре выяснилось, что дело вовсе не в документах.

На кадрах сотрудник бразильской полиции просит пилота и пассажира лайнера открыть чемодан. Пожилой клиент компании медлит, пререкается, в итоге полиция открывает огромный чемодан на колесиках и находит там огромную упаковку с белым веществом внутри. Позже в фюзеляже бизнес-джета силовики обнаруживают 24 чемодана с наркотиками общим весом 1,3 т (по другим данным, 1,5 т), расфасованными в 1200 пакетов. Известно, что самолет следовал из Сан-Паулу, а конечной точкой маршрута был Брюссель.

Картель «напрасный труд»
Изъятые бразильской полицией чемоданы с наркотиками

Изъятые бразильской полицией чемоданы с наркотиками

Фото: Duvar English/duvarenglish.com

По данным западных СМИ, самолет, в котором нашли кокаин, якобы ранее находился в парке премьер-министра Турции, но позже был продан частной компании.

С кем связались: наркодилеры «подсели» на мессенджер от ФБР
Аресты преступников прошли в 16 странах, изъяты тонны наркотиков

Картелям ломают логистику

Еще одна августовская операция в Центральной Америке привела к рейтинговому изъятию элитного наркотика. Военнослужащие Сальвадора перехватили в 907 км от берега страны лодку с 1,4 т кокаина (рыночная стоимость партии составляет $35 млн), об этом сообщил президент республики Найиб Букеле. Он добавил, что впервые такая операция проведена так далеко от берега страны. Тоннаж конфиската считается рекордным «морским» изъятием для страны.

Ранее, в июле, силовики республики уже доставили хлопот драгдилерам, задержав лодку с 585 кг кокаина, стоимость партии оценивается $14,6 млн. В прошлый раз груз перехватили в 575 км от берега. Груз шел в Гватемалу.

Картель «напрасный труд»
полиция
Фото: Getty Images/NurPhoto

Сальвадор долгое время считался кокаиновым коридором: наркотик попадал в страну морским путем, а уже оттуда люди картелей выстраивали логистические маршруты в другие страны Нового Света либо готовили груз к отправке в Европу, в частности через Эквадор и Бразилию. Однако с недавних пор власти Сальвадора также начали жесткую борьбу с наркобизнесом. Сейчас наркомафия ищет новую «гавань» для своих лодок.

Закат Европы вручную: новый наркотик убивает молодежь Финляндии
Смертоносный синтетический опиат уже попал в Россию

Европа в деле

Масштабное расследование по делу о контрабанде кокаина в Нидерланды началось в июле в отношении сотрудников аэропорта Схипхол (Амстердам). Борцы с наркотиками установили, что персонал годами покрывал наркотрафик из Южной Америки и Африки. Груз приходил в аэропорт в багаже туристов, задачей персонала, имеющего доступ ко всем уголкам аэропорта, было забирать «посылки» с сортировочной ленты и выносить их с территории транспортного узла. В некоторых случаях грузы выносили уборщики или работники точек общественного питания, пишет De Telegraaf. Подозреваются 13 человек, в начале августа семерых взяли под стражу. История началась в мае, когда таможенники и наркополицейские изъяли 321 кг кокаина стоимостью $16 млн. Власти изымают имущество фигурантов, параллельно проводится расследование каналов финансирования с целью пресечения отмывания денег.

Рекордное количество кокаина, 23 т, изъяли в феврале таможенники Германии и Бельгии. Груз был адресован голландским дилерам. Немецкие силовики нашли 16 т в пяти морских контейнерах в порту Гамбурга — груз был упакован в 1700 банок с наполнителем для стен. Товар был доставлен из Парагвая. Бельгийские коллеги изъяли 7,2 т «кокса» в антверпенских морских воротах. В германской таможне сообщили, что этот груз — самое крупное количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе.

Опиум и народы: COVID развил новые схемы продажи наркотиков в Евросоюзе
Удаленка заставила преступников усовершенствовать работу в даркнете и переключиться на морские пути

Союзник за линией фронта

В антикокаиновом успехе разных стран большая заслуга колумбийских властей. В начале августа президент страны Иван Дуке, сделавший в свое время борьбу с наркокартелями основой предвыборной программы, сообщил, что в рамках международной операции «Орион» с 15 мая по 30 июня в водах Карибского моря, Тихого и Атлантического океанов были задержаны 69 лодок и три подводные лодки наркоторговцев, а также были блокированы пять самолетов. В общей сложности задержаны в разных странах 539 человек, причастных к наркобизнесу, изъято 116 т кокаина, пишет France 24. В операции «Орион» участвовали 38 стран (включая страны Европы, Северной, Южной и Центральной Америки). Спецслужбы страны оперативно делятся информацией о поставках с коллегами, что приводит к массовым задержаниям, также проводятся сухопутные и морские операции с привлечением военизированных подразделений.

Картель «напрасный труд»
наркотики
Фото: Getty Images/Bloomberg

Например, в середине июля военные республики с помощью коллег из Панамы и США конфисковали 230 мешков запрещенного вещества, приготовленного для отправки в Коста-Рику — партию весом 5,4 т и стоимостью $185 млн пытались отправить на лодке, сообщало ТАСС.

Парниковый дефект: почему россияне идут в наркоогородники
Коноплю и мак выращивают в подвалах, на подоконниках и в теплицах

Напомним, что, по оценке международных экспертов ООН, Колумбия — крупнейший в мире производитель кокаина, за ней следуют Перу и Боливия. В 2020 году в стране насчитывалось 143 тыс. га плантаций коки, что позволяет производить 1228 т кокаина.

Кокаин в России

Стоимость кокаина на черном рынке в России резко подскочила, а концентрация вещества в разовых дозах заметно упала, сообщил «Известиям» источник в антинаркотическом подразделении. Это связано с тем, что поставщики испытывают проблемы с поставкой данного наркотика в страну.

— Основными воротами для кокаина в Россию были Санкт-Петербург и Ленинградская область. В основном груз приходит морем. Но сейчас наркобизнесу ввозить контрабанду всё сложнее. Лишь небольшая доля наркотика попадает в страну воздушным сообщением — это связано с большим риском для перевозчиков, — сообщил собеседник.

Картель «напрасный труд»
фсб
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Последнее крупное изъятие кокаина российскими силовиками случилось в феврале: тогда оперативники ФСБ перехватили груз запрещенного вещества весом в 60 кг в Санкт-Петербурге. Под стражей находятся три иностранца, вовлеченные в международный наркотрафик.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021