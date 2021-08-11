Картель «Напрасный труд»: наркомафия понесла рекордные потери

Полиция по всему миру наносит всё более ощутимые удары по международному наркобизнесу. В Бразилии в частном самолете найдены 1,5 т кокаина, предназначавшиеся европейским потребителям, а у берегов Сальвадора примерно в то же время местными властями были изъяты 1,4 т аналогичного наркотика. Это ощутимый удар по криминальной экономике наркокартелей. Успешные облавы связаны с умелыми и слаженными действиями международных сил полиции, пандемией и волей руководства тех стран, где производятся наркотики из листьев коки. Как ловят международных наркоконтрабандистов — в материале «Известий».

Первым делом самолеты

Грандиозную партию кокаина на минувшей неделе изъяли бразильские власти в частном турецком самолете, арендованном гражданином Испании. Место действия — аэропорт Форталезы. Первым новость и видео распространил в своем Twitter турецкий парламентарий и журналист Али Кидык. Он сообщил, что задержан пилот самолета. Изначально сообщалось, что причина задержания пилота — наличие двух паспортов. Однако вскоре выяснилось, что дело вовсе не в документах.

На кадрах сотрудник бразильской полиции просит пилота и пассажира лайнера открыть чемодан. Пожилой клиент компании медлит, пререкается, в итоге полиция открывает огромный чемодан на колесиках и находит там огромную упаковку с белым веществом внутри. Позже в фюзеляже бизнес-джета силовики обнаруживают 24 чемодана с наркотиками общим весом 1,3 т (по другим данным, 1,5 т), расфасованными в 1200 пакетов. Известно, что самолет следовал из Сан-Паулу, а конечной точкой маршрута был Брюссель.

Картель «напрасный труд» Изъятые бразильской полицией чемоданы с наркотиками Фото: Duvar English/duvarenglish.com

По данным западных СМИ, самолет, в котором нашли кокаин, якобы ранее находился в парке премьер-министра Турции, но позже был продан частной компании.

Картелям ломают логистику

Еще одна августовская операция в Центральной Америке привела к рейтинговому изъятию элитного наркотика. Военнослужащие Сальвадора перехватили в 907 км от берега страны лодку с 1,4 т кокаина (рыночная стоимость партии составляет $35 млн), об этом сообщил президент республики Найиб Букеле. Он добавил, что впервые такая операция проведена так далеко от берега страны. Тоннаж конфиската считается рекордным «морским» изъятием для страны.

Ранее, в июле, силовики республики уже доставили хлопот драгдилерам, задержав лодку с 585 кг кокаина, стоимость партии оценивается $14,6 млн. В прошлый раз груз перехватили в 575 км от берега. Груз шел в Гватемалу.

Сальвадор долгое время считался кокаиновым коридором: наркотик попадал в страну морским путем, а уже оттуда люди картелей выстраивали логистические маршруты в другие страны Нового Света либо готовили груз к отправке в Европу, в частности через Эквадор и Бразилию. Однако с недавних пор власти Сальвадора также начали жесткую борьбу с наркобизнесом. Сейчас наркомафия ищет новую «гавань» для своих лодок.

Европа в деле

Масштабное расследование по делу о контрабанде кокаина в Нидерланды началось в июле в отношении сотрудников аэропорта Схипхол (Амстердам). Борцы с наркотиками установили, что персонал годами покрывал наркотрафик из Южной Америки и Африки. Груз приходил в аэропорт в багаже туристов, задачей персонала, имеющего доступ ко всем уголкам аэропорта, было забирать «посылки» с сортировочной ленты и выносить их с территории транспортного узла. В некоторых случаях грузы выносили уборщики или работники точек общественного питания, пишет De Telegraaf. Подозреваются 13 человек, в начале августа семерых взяли под стражу. История началась в мае, когда таможенники и наркополицейские изъяли 321 кг кокаина стоимостью $16 млн. Власти изымают имущество фигурантов, параллельно проводится расследование каналов финансирования с целью пресечения отмывания денег.

Рекордное количество кокаина, 23 т, изъяли в феврале таможенники Германии и Бельгии. Груз был адресован голландским дилерам. Немецкие силовики нашли 16 т в пяти морских контейнерах в порту Гамбурга — груз был упакован в 1700 банок с наполнителем для стен. Товар был доставлен из Парагвая. Бельгийские коллеги изъяли 7,2 т «кокса» в антверпенских морских воротах. В германской таможне сообщили, что этот груз — самое крупное количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе.

Союзник за линией фронта

В антикокаиновом успехе разных стран большая заслуга колумбийских властей. В начале августа президент страны Иван Дуке, сделавший в свое время борьбу с наркокартелями основой предвыборной программы, сообщил, что в рамках международной операции «Орион» с 15 мая по 30 июня в водах Карибского моря, Тихого и Атлантического океанов были задержаны 69 лодок и три подводные лодки наркоторговцев, а также были блокированы пять самолетов. В общей сложности задержаны в разных странах 539 человек, причастных к наркобизнесу, изъято 116 т кокаина, пишет France 24. В операции «Орион» участвовали 38 стран (включая страны Европы, Северной, Южной и Центральной Америки). Спецслужбы страны оперативно делятся информацией о поставках с коллегами, что приводит к массовым задержаниям, также проводятся сухопутные и морские операции с привлечением военизированных подразделений.

Например, в середине июля военные республики с помощью коллег из Панамы и США конфисковали 230 мешков запрещенного вещества, приготовленного для отправки в Коста-Рику — партию весом 5,4 т и стоимостью $185 млн пытались отправить на лодке, сообщало ТАСС.

Напомним, что, по оценке международных экспертов ООН, Колумбия — крупнейший в мире производитель кокаина, за ней следуют Перу и Боливия. В 2020 году в стране насчитывалось 143 тыс. га плантаций коки, что позволяет производить 1228 т кокаина.

Кокаин в России

Стоимость кокаина на черном рынке в России резко подскочила, а концентрация вещества в разовых дозах заметно упала, сообщил «Известиям» источник в антинаркотическом подразделении. Это связано с тем, что поставщики испытывают проблемы с поставкой данного наркотика в страну.

— Основными воротами для кокаина в Россию были Санкт-Петербург и Ленинградская область. В основном груз приходит морем. Но сейчас наркобизнесу ввозить контрабанду всё сложнее. Лишь небольшая доля наркотика попадает в страну воздушным сообщением — это связано с большим риском для перевозчиков, — сообщил собеседник.

Последнее крупное изъятие кокаина российскими силовиками случилось в феврале: тогда оперативники ФСБ перехватили груз запрещенного вещества весом в 60 кг в Санкт-Петербурге. Под стражей находятся три иностранца, вовлеченные в международный наркотрафик.