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Разряд по коксу: ФСБ изъяла 60 кг наркотика ценой около 2 млрд рублей

Пограничники задержали в Санкт-Петербурге иностранцев, причастных к наркотрафику
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Разряд по коксу: ФСБ изъяла 60 кг наркотика ценой около 2 млрд рублей
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2021-02-19 16:14:59
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Рекордный груз кокаина весом 60 кг изъяли оперативники ФСБ в Санкт-Петербурге — задержаны трое иностранцев, которых считают причастными к международному наркотрафику. Почему Северная столица стала главными воротами поставки в Россию элитного наркотика — разбирались «Известия».

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Как это было

Двух пассажиров и водителя серебристого хетчбэка задержали на одной из оживленных улиц в Петербурге, в захвате принимал участие спецназ. На кадрах оперативной съемки, обнародованных в пятницу, 19 февраля, видно, как бойцы мгновенно скрутили подозреваемых. 60 брикетов с кокаином, обмотанных полиэтиленовой пленкой, хранились в нескольких матерчатых сумках, рюкзаке и чемодане черного цвета. Любопытно, что пять упаковок имели отличную от остальных маркировку по цвету — белую, а не серую. Различная маркировка может говорить о том, что перевозчики груза работали сразу на нескольких поставщиков, а значит, интегрированы в международный наркотрафик.

Разряд по коксу
Сотрудники ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию. В ходе мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято более 60 кг наркотического вещества кокаин

Сотрудники ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию. В ходе мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято более 60 кг наркотического вещества кокаин

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

— В результате проведенных мероприятий задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 кг наркотического средства кокаин, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Операция была проведена сотрудниками погрануправления спецслужбы по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере»).

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Почему Санкт-Петербург

— Санкт-Петербург исторически считается главной точкой транснационального наркотрафика кокаина в Россию. Этот вид запрещенных веществ массово производится в Центральной Америке и доставляется в Старый Свет из-за океана. Самые большие партии традиционно изымались в порту. Чаще всего для поставки используют грузовые суда, прячут в контейнерах. Еще один путь кокаина в российский Санкт-Петербург — из республик Прибалтики. Но этот трафик куда опаснее и сложнее, — пояснил «Известиям» источник в МВД России.

По словам другого оперативника профильного подразделения полиции по борьбе с наркотиками, из морского порта Санкт-Петербурга груз обычно следует в Псков.

Разряд по коксу
Один из задержанных сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию

Один из задержанных сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

— Этот город считается распределительным центром в российском наркотрафике, причем не только кокаиновом. Уже отсюда он поступает в крупные агломерации, в первую очередь Москву, Сочи, Казань, Екатеринбург, — говорит сыщик. По его словам, стоимость 1 г кокаина в столице доходит до 30 тыс. рублей. Если брать за основу эту цену, то груз, изъятый петербургскими чекистами, стоил около 1,8 млрд рублей.

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— На розничной цене сказалась пандемия. Кокаин теряет популярность из-за своей дороговизны, его вытесняют синтетические препараты, — уточнил специалист по борьбе с наркобизнесом.

История вопроса

Считается, что первые поставки кокаина в Россию через Санкт-Петербург начались, еще когда город носил имя вождя мирового пролетариата. Вот только покупателями зелья чаще были зависимые из сопредельных государств, в частности Финляндии. Чуть позже наркобизнес в порту стал основой стартового капитала нескольких преступных группировок. Чаще всего груз переправляется с партиями тропических фруктов, например бананов.

— Существует целая система передачи груза от поставщика к посредникам. Одна из самых экзотических — сброс в акваторию на подходе к порту. Специально обученные, подготовленные и выносливые люди по льду подходят максимально близко к барже, оттуда выкидывают товар. Если нужно, курьер намокнет, но груз заберет. Так бывает, когда в порту на приеме какие-то проблемы. Таких курьеров мы задерживали в прошлом и позапрошлом десятилетии. Отчаянные люди, много бывших спецназовцев, — пояснил «Известиям» бывший работник ныне упраздненной ФСКН. По его словам, главные экспортеры кокаина, у которых налажен трафик на Санкт-Петербург, — Эквадор, Колумбия, Мексика.

Разряд по коксу
Наркотическое вещество кокаин, изъятое сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию. В ходе мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято более 60 кг наркотического вещества

Наркотическое вещество кокаин, изъятое сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию. В ходе мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято более 60 кг наркотического вещества

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Последним крупным уловом таможенников была партия кокаина весом более 400 кг. Наркодельцы прятали запрещенное вещество среди рыбных консервов. Стоимость нелегального груза следствие тогда оценило в 4,5 млрд рублей.

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