Разряд по коксу: ФСБ изъяла 60 кг наркотика ценой около 2 млрд рублей
Рекордный груз кокаина весом 60 кг изъяли оперативники ФСБ в Санкт-Петербурге — задержаны трое иностранцев, которых считают причастными к международному наркотрафику. Почему Северная столица стала главными воротами поставки в Россию элитного наркотика — разбирались «Известия».
Как это было
Двух пассажиров и водителя серебристого хетчбэка задержали на одной из оживленных улиц в Петербурге, в захвате принимал участие спецназ. На кадрах оперативной съемки, обнародованных в пятницу, 19 февраля, видно, как бойцы мгновенно скрутили подозреваемых. 60 брикетов с кокаином, обмотанных полиэтиленовой пленкой, хранились в нескольких матерчатых сумках, рюкзаке и чемодане черного цвета. Любопытно, что пять упаковок имели отличную от остальных маркировку по цвету — белую, а не серую. Различная маркировка может говорить о том, что перевозчики груза работали сразу на нескольких поставщиков, а значит, интегрированы в международный наркотрафик.
Сотрудники ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию. В ходе мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято более 60 кг наркотического вещества кокаин
— В результате проведенных мероприятий задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 кг наркотического средства кокаин, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
Операция была проведена сотрудниками погрануправления спецслужбы по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере»).
Почему Санкт-Петербург
— Санкт-Петербург исторически считается главной точкой транснационального наркотрафика кокаина в Россию. Этот вид запрещенных веществ массово производится в Центральной Америке и доставляется в Старый Свет из-за океана. Самые большие партии традиционно изымались в порту. Чаще всего для поставки используют грузовые суда, прячут в контейнерах. Еще один путь кокаина в российский Санкт-Петербург — из республик Прибалтики. Но этот трафик куда опаснее и сложнее, — пояснил «Известиям» источник в МВД России.
По словам другого оперативника профильного подразделения полиции по борьбе с наркотиками, из морского порта Санкт-Петербурга груз обычно следует в Псков.
Один из задержанных сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию
— Этот город считается распределительным центром в российском наркотрафике, причем не только кокаиновом. Уже отсюда он поступает в крупные агломерации, в первую очередь Москву, Сочи, Казань, Екатеринбург, — говорит сыщик. По его словам, стоимость 1 г кокаина в столице доходит до 30 тыс. рублей. Если брать за основу эту цену, то груз, изъятый петербургскими чекистами, стоил около 1,8 млрд рублей.
— На розничной цене сказалась пандемия. Кокаин теряет популярность из-за своей дороговизны, его вытесняют синтетические препараты, — уточнил специалист по борьбе с наркобизнесом.
История вопроса
Считается, что первые поставки кокаина в Россию через Санкт-Петербург начались, еще когда город носил имя вождя мирового пролетариата. Вот только покупателями зелья чаще были зависимые из сопредельных государств, в частности Финляндии. Чуть позже наркобизнес в порту стал основой стартового капитала нескольких преступных группировок. Чаще всего груз переправляется с партиями тропических фруктов, например бананов.
— Существует целая система передачи груза от поставщика к посредникам. Одна из самых экзотических — сброс в акваторию на подходе к порту. Специально обученные, подготовленные и выносливые люди по льду подходят максимально близко к барже, оттуда выкидывают товар. Если нужно, курьер намокнет, но груз заберет. Так бывает, когда в порту на приеме какие-то проблемы. Таких курьеров мы задерживали в прошлом и позапрошлом десятилетии. Отчаянные люди, много бывших спецназовцев, — пояснил «Известиям» бывший работник ныне упраздненной ФСКН. По его словам, главные экспортеры кокаина, у которых налажен трафик на Санкт-Петербург, — Эквадор, Колумбия, Мексика.
Наркотическое вещество кокаин, изъятое сотрудниками ФСБ РФ во время оперативных действий по пресечению международного канала поставки наркотических средств в Российскую Федерацию. В ходе мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято более 60 кг наркотического вещества
Последним крупным уловом таможенников была партия кокаина весом более 400 кг. Наркодельцы прятали запрещенное вещество среди рыбных консервов. Стоимость нелегального груза следствие тогда оценило в 4,5 млрд рублей.