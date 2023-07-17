Набеги вечные: почему растет преступность среди мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о ситуации с иностранным криминалом в России. Уже не первый раз глава ведомства указывает на растущий уровень преступности в среде мигрантов. Сразу несколько массовых драк с участием иностранных граждан, случившихся на текущей неделе, подтверждают опасения. Структура иностранной преступности в России и экспертные оценки проблемы — в материале «Известий».

Рост по всем позициям

Высокую криминальную активность иностранцев глава СКР Александр Бастрыкин отметил в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях. Заявление было сделано в рамках совещания по вопросам противодействия преступности мигрантов. По данным ведомства, за пять месяцев текущего года иностранцы более 18 тыс. раз нарушили уголовный закон. 68% составили преступления против собственности, 20% — связаны с незаконным оборотом наркотиков, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан. По данным СКР, 121 человек был убит мигрантами, а 124 получили тяжкие увечья, повлекшие смерть. Возбуждено 124 дела по факту вовлечения иностранными гражданами несовершеннолетних в преступную деятельность.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Выросло количество половых преступлений [со стороны мигрантов]: изнасилований — на 9%; насильственных действий сексуального характера — на 18%; более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — сказал руководитель СК, особо подчеркнув, что цифры касаются лишь дел, по которым установлены личности преступников. За скобками остались нераскрытые преступления, к которым также могут быть причастны иностранцы, так что реальный уровень преступности мигрантов значительно больше, констатировал Бастрыкин.

Он отметил, что в обществе растет возмущение по поводу незаконных действий мигрантов. «Это серьезная проблема для нашего общества, это серьезный вызов правоохранителям, в том числе для Следственного комитета», — сказал Бастрыкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На совещании обсуждалась ситуация в подмосковных Котельниках, где местные жители вынуждены были обратиться к российскому президенту для решения конфликтной ситуации с мигрантами. Бастрыкин распорядился создать в регионе постоянно действующую группу для противодействия миграционной преступности и наладить взаимодействие с другими силовиками в регионе.

Тревожные сигналы

СМИ отмечают череду массовых драк с участием трудовых мигрантов и групповых нападений на россиян со стороны иностранцев. В начале июля был избит подросток, вступившийся на пляже за сверстницу, к которой приставали несколько нетрезвых молодых людей. По словам отца пострадавшего, хулиганы оказались выходцами из среднеазиатской республики. Полиция проводит проверку.

Фото: скриншот видео/«Безумный ЕКБ»

Массовое побоище устроили гости из соседних государств на пляже в Екатеринбурге — видео появилось в уральских СМИ и телеграм-каналах. Видео еще одной драки с участием иностранцев, на этот раз в Нижневартовске, появилось в соцсетях ХМАО 12 июля. Очевидцы вызвали наряд полиции, но к их приезду зачинщики конфликта разбежались . В конце июня жители Новой Москвы сообщили в полицию о массовой драке трудовых мигрантов в поселке Кокошкино — строители затеяли охоту на своих же земляков. СКР проводит проверку.

С научной точки зрения

О том, насколько серьезна проблема иностранной преступности в стране, «Известия» спросили у доцента кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Себилы Саламовой.

— Удельный вес преступности иностранцев в общем количестве преступлений в течение последних 10 лет оставался относительно стабильным и ни разу не превысил 4%. Однако сейчас можно констатировать достаточно значительный рост. В 2022 году количество преступлений, совершаемых иностранцами, выросло на 10,3% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году рост преступлений, совершаемых этой группой, продолжился, — рассказала она.

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Криминолог в целом подтверждает данные СКР касательно структуры правонарушений, совершенных иностранцами. Чаще всего это преступления против собственности (кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничества), преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, преступления против личности (нанесение вреда здоровью различной степени тяжести, изнасилования). По словам собеседницы, около 80% прироста доли правонарушений, совершаемых иностранцами, с 2022 года связаны со сферой незаконного оборота наркотиков. По остальным преступлениям рост был незначительным.

Она обращает внимание, что схожая тенденция наблюдается и по преступлениям, совершаемым гражданами РФ. Например, правоохранительными органами в 2022 году зарегистрировано на 20,9% больше фактов сбыта наркотиков.

На Москву и Санкт-Петербург (вместе с областями) приходится до 80% миграционного притока.

— Более 85% преступлений, совершаемых иностранцами, также приходятся на эти регионы , — говорит Саламова. — Свыше половины преступных деяний совершаются гражданами Узбекистана, Таджикистана, а также Украины.

Причины явления

К обстоятельствам, толкающим мигрантов на преступления, эксперт относит нелегальное положение иностранцев. Еще одна объективная причина — низкий уровень жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, часто без оформления трудовых отношений. Также эксперт отмечает отсутствие со стороны федеральных и местных органов власти надлежащего систематического контроля и надзора за исполнением миграционного законодательства.

Играет свою роль и низкий уровень правовой культуры, образования, а в некоторых случаях и воспитания прибывающих мигрантов.

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— Состояние стресса, сильного душевного волнения, вызванного сменой территории проживания, недостаточное знание русского языка, российского законодательства, поиск жилья, трудоустройство, — перечисляет криминолог факторы, определяющие криминальное поведение иностранцев в России.

Как снизить градус накала

По словам Себилы Саламовой, эффективное противодействие преступности мигрантов возможно только на основе комплексного подхода. Необходимо совершенствование миграционной политики, законодательства, в том числе трудового, усиление правоохранительных мер. Стоит более широко использовать потенциал национальных диаспор для профилактики преступности в среде мигрантов, предупреждения вовлечения их в криминальные практики, воспитания в духе соблюдения российских законов и норм поведения в российском обществе, считает собеседница «Известий».

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— Важно установить обязательность сбора у мигрантов биометрических данных (не только дактилоскопии). Это изображение лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств; данные голоса, полученные с помощью звукозаписывающих устройств; контактные данные; дата рождения и сведения о гражданстве, — указывает она.

Криминолог Саламова считает действенной мерой запрет въезда в Россию для нарушителей законодательства. А тотальный сбор и контроль биометрических данных иностранцев поможет увеличить ее эффективность.

Два преступления из ста

Впрочем, несмотря на текущие проблемы, ситуация с преступностью мигрантов далека от угрожающей, считает эксперт в области миграции, президент Фонда содействия борьбе с терроризмом Вадим Коженов.

— За 2022 год иностранцами совершено 40 154 преступления из 1 966 795, то есть примерно 2% от общего числа. При этом очевидно, что количество иностранных граждан на территории России значительно больше 2%. Что же касается преступников, то они везде одинаковые, их надо ловить и сажать в тюрьму, — комментирует эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для того чтобы уменьшить число преступлений со стороны отдельной части мигрантов, необходимо нормализовать законодательство, считает собеседник «Известий».

— В частности, речь идет о миграционной сфере. У нас часто бывает, что иностранец купил регистрацию, потому что хозяин квартиры его не регистрирует. Как итог — в отношении мигранта возбуждается дело по статье за подделку документов (ст. 327 УК РФ) и он становится преступником, — заключил эксперт.