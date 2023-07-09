Нежелательные лица: в ЕС растут разногласия по поводу мигрантов

Еврокомиссия дала понять, что намерена подавить «бунт», устроенный Венгрией и Польшей. Эти две страны пытаются блокировать новое соглашение Евросоюза, предусматривающее введение квот на прием беженцев и штрафы за отказ принимать мигрантов. Варшава и Будапешт категорически не хотят размещать «нахлебников» из третьего мира, поскольку явно не желают повторения у себя мигрантских бунтов, сотрясающих сейчас Францию. Однако в Брюсселе считают, что все страны ЕС должны равномерно принять на себя миграционное бремя. И с возражениями поляков и венгров считаться не собираются. Подробности — в материале «Известий».

Польско-венгерский бунт

Недавно стало известно о том, что в Евросоюзе разработана новая стратегия, направленная на прием в государствах сообщества большого количества беженцев. По сути, речь идет о плане, который даст возможность иммигрантам свободно въезжать в ЕС под предлогом того, что это позволит побороть нелегальных перевозчиков. Законопроект сейчас находится на рассмотрении Европарламента. 8 июня он был предварительно одобрен большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе.

Однако Венгрия и Польша выступили против этого плана, а Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались. Будапешт и Варшава возмущены тем фактом, что соглашение было достигнуто «квалифицированным большинством» (15 государствами-членами, представляющими 65% населения ЕС), а не единогласием. Правительства Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого требуют, чтобы любые дальнейшие шаги по миграционной реформе предпринимались «консенсусом» и только на «добровольной основе».

Еще в мае посол Польши в ЕС Анджей Садось предупредил, что Варшава обязательно будет выступать против планов Евросоюза по введению обязательных квот на мигрантов для государств — членов сообщества. Тут надо напомнить, что и в 2015 году, когда Евросоюз впервые столкнулся с жестким миграционным кризисом, Польша резко выступила против введения системы квот по приему беженцев. Сейчас комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон предложила вновь ввести квотирование. В целом странам ЕС предлагается три варианта: либо принимать беженцев на своей территории, либо платить по €20 тыс. за каждого отклоненного заявителя на убежище, либо финансировать общеевропейскую инфраструктуру и транспорт, предназначенные для обслуживания мигрантов. Но Садось сказал Йоханссон, что такое требование представляет собой «грубую диспропорцию», если взять в расчет те €200 на душу населения, что ЕС выделил Польше за огромное число осевших в ней украинцев.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

В июне министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что республика уже приняла более 2 млн украинских беженцев и мигрантов из других стран не потянет. По мнению вель Сенка, система обязательного переселения в ЕС оказалась неэффективной. «Настало время сосредоточиться на основных проблемах и эффективных инструментах, а не на псевдорецептах», — отметил польский министр. 16 июня польский сейм принял резолюцию, в которой выражается несогласие с предложенным механизмом ЕС по переселению мигрантов. Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, коснувшись данного вопроса в ходе парламентских дебатов, подчеркнул, что предложение Йоханссон «подрывает суверенитет Польши и других европейских стран». Позиция Польши понятна — они готовы принимать украинцев, которых легко интегрировать и заставить трудиться на благо польской экономики, но не хотят принимать беглецов из Африки и Ближнего Востока, считающихся «трудноинтегрируемыми».

Интересно, что в данном случае поляков и венгров отказались поддерживать даже их союзники по так называемой вышеградской четверке — чехи. Прага, напротив, всецело стоит за принятие миграционного плана ЕС. При этом в Чехии поясняют, что руководствуются двумя соображениями. Во-первых, моральными — дескать, во время предыдущего миграционного кризиса в 2015 году тогдашнее правительство Чехии не желало принимать беженцев, и либералам, находящимся ныне у власти в стране, стыдно за это. Во-вторых, практическими — страна рассчитывает подзаработать на дотациях, полагающихся за прием беженцев. И сейчас чешский премьер-министр Петр Фиала жалуется, что поляки и венгры своей позицией в отношении миграции фактически блокируют средства, на которые нацелилась Чехия.

Будете возражать — лишим денег!

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ясно дала понять Польше и Венгрии, что решения по миграционной политике ЕС должны приниматься именно «квалифицированным большинством», а не единогласно. Поднятый поляками и венграми «мятеж» фон дер Ляйен намерена решительно подавить. Она отмечает, что ЕС находится в «решающей точке» и сейчас миграционная реформа ближе, чем когда-либо. Данные заявления были сделаны ею во время поездки в Мадрид. Испанский премьер-министр Педро Санчес поддержал мнение главы Еврокомиссии.

Руководитель испанского правительства призвал к «конструктивному подходу» в переговорах между Еврокомиссией и Европарламентом — дабы достичь окончательного соглашения, которое «будет позитивным для всех» и установит «баланс между ответственностью и солидарностью». Санчес добавил, что заключение миграционной сделки во время председательства Мадрида будет «очень важным» и «символическим», учитывая роль Испании как «прифронтовой страны» и ее опыт прошлых миграционных кризисов. «Самое главное — не забывать, что проблема нелегальной миграции должна привести нас к общему ответу, европейскому ответу. А не к ответу, который является совокупностью национальных реалий», — заключил Санчес.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Der Spiegel пишет, что если Венгрия и Польша и в самом деле откажутся осуществлять компенсационные выплаты за мигрантов, то это чревато для них самыми серьезными последствиями. «Санкционная процедура в результате нарушения договоров ЕС и дальнейшее сокращение финансирования из фондов сообщества. Причем ровно на ту сумму, которую Польша и Венгрия должны были бы выплатить другим странам за прием просителей убежища. Будапешт и Варшава не должны забывать о том, что другие страны могут в будущем также блокировать решения, от которых выиграли бы эти два государства. Ввиду угрозы со стороны России Польша особенно зависит от солидарности других стран ЕС, в том числе и Германии», — грозит германское издание.

Однако «бунтари» пока сдаваться не намерены. Польская правящая партия замыслила устроить общенациональный референдум на тему того, надо ли присоединяться к миграционному соглашению ЕС. Причем его ради экономии планируется провести одновременно с парламентскими выборами, намеченными в Польше на эту осень. Отвечая журналистам относительно того, как именно поставят вопрос на этом референдуме, премьер-министр Моравецкий ответил, что «точный вопрос будет сформулирован позднее».

На днях глава польского правительства принял свою итальянскую коллегу Джорджию Мелони, прибывшую в Варшаву с официальным визитом. В связи с ее приездом польские СМИ отмечают, что когда-то глава итальянских правых Мелони выступала резко против приема мигрантов, но теперь изменила свою позицию. Мелони и Моравецкий обсудили ряд вопросов и все-таки сошлись на том, что «внешние границы ЕС должны быть защищены» и проникновение нелегальных иммигрантов не должно осуществляться бесконтрольно. При этом Мелони выразила симпатию «Праву и справедливости» и отметила, что «прекрасно понимает» позицию Польши в отношении миграционного пакта.

Беженцы первого и второго сортов

Одновременно в Польше идут жесткие внутренние споры по миграционной политике. Позицию «Права и справедливости» раскритиковали польские либералы. Издание Rzeczpospolita возмущается: «Тем самым мы демонстрируем другим нашим партнерам в ЕС, что во время избирательной кампании мы способны на любую глупость. Как это — объявить референдум по поводу закона, который еще не принят окончательно? Потери как для политического, так и для морального капитала Польши, скорее всего, будут гигантскими. А выгода? Она весьма сомнительна...»

В свою очередь, польские консерваторы уличают Rzeczpospolita в нарочито тенденциозном подборе мнений и в замалчивании тех опасностей, что несут с собой мигранты. Противники миграции указывают, что изданием владеет компания Pluralis B. V., миноритарным акционером которой является одна из структур Джорджа Сороса. Последний же прекрасно известен как раз тем, что всячески поощряет миграцию, по его замыслу, предназначенную для того, чтобы разрушить национальные государства.

Фото: Global Look Press/Ivan Romano

Затем разгорелся скандал с «переобувшимся» оппозиционером Дональдом Туском. Ранее он поддерживал политику открытых дверей и возмущался жесткими действиями польских силовиков, сурово отражающих натиск мигрантов из третьего мира, рвущихся в Польшу через белорусскую границу. Но с началом волнений мигрантов во Франции Туск, напротив, стал уличать «Право и справедливость» в слишком мягком обращении с «нелегалами».

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что новое миграционное соглашение стало жизненно важным для Евросоюза, поскольку оно поможет хоть немного отрегулировать проблемы, связанные с зачастую бесконтрольным прибытием мигрантов на территорию сообщества. «Вопрос о денежных выплатах вместо приема беженцев — он, по сути, верный. Ведь в любом случае диспропорцию по распределению мигрантов в странах ЕС устранить не удастся — так что, с точки зрения Брюсселя, важно хотя бы заставить страны- «уклонисты» откупиться деньгами. Опять же, вопрос финансирования в деле размещения беженцев — наиважнейший. Равнозначное финансирование позволит снять чрезмерную нагрузку на бюджеты тех стран, которые в настоящее время принимают наибольшее число мигрантов», — отмечает профессор.

По ее мнению, раскалывающая Евросоюз проблема миграции является своеобразным «стресс-тестом» для сообщества. «Если не удастся надавить на Польшу и Венгрию, значит, ЕС провалит важный тест на жизнеспособность — получается, что отдельные страны безнаказанно идут против воли всего сообщества. Впрочем, в любом случае большинство стран присоединятся к новому миграционному соглашению — пока что речь идет о бунте одиночек», — отмечает Наталья Еремина.

Фото: REUTERS/George Schinas

Еремина отмечает, что, по сути, Варшава выделяет беженцев первого и второго сортов — первых принимают, а вторым жестко дают от ворот поворот. «Вспомним, что еще до прошлогоднего обострения украинского кризиса в Польше трудились сотни тысяч украинских гастарбайтеров. Варшава их с удовольствием принимала и обеспечивала рабочими местами, польские лидеры открыто говорили, что руки украинцев помогают обеспечить подъем польской экономики. Согласие Польши принять у себя около 2 млн украинских беженцев — по сути, продолжение той прежней политики. Власти Польши рассчитывают, что этих беженцев можно будет интегрировать — и действительно, многие из них уже взялись за работу на новом месте. Что касается выходцев из Афганистана, Ирака, Сомали, Ливии и других государств третьего мира, то они рассматриваются как опасный элемент. Надо сказать, что нынешние события во Франции дали карты в руки приверженцам подобных стереотипов», — заключает профессор.