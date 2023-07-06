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МИД РФ заявил о применении поставляемого Киеву оружия на протестах во Франции
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МИД РФ заявил о применении поставляемого Киеву оружия на протестах во Франции

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Протестующие во Франции применяют против местной полиции оружие, которое Запад поставляет Украине. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу», — сказала она во время брифинга.

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на слушаниях в сенате 5 июля заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны, обстановка там стабилизировалась. При этом он дополнил, что МВД всё еще находится в режиме повышенной мобилизации. Днем ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил, что пик волнений в стране пройден.

Беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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