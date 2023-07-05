Глава МВД Франции заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны

На всей территории Франции прекратились беспорядки, а обстановка стабилизировалась. Об этом в среду, 5 июля, заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен на слушаниях в сенате, трансляция которых ведется на сайте верхней палаты парламента Public Senat.

«Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции», — сказал Дарманен.

Он отметил, что МВД по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации.

«Пусть ситуация и спокойная, нужно за ней следить после этих чрезвычайно сложных моментов», — заключил министр.

Беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

На шестой день беспорядков сотрудники правоохранительных органов задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. 990 дел передали в суд, из них 480 рассматривали по ускоренной процедуре. Было вынесено 380 приговоров, предусматривающих лишение свободы.

Так, 2 июля суд города Гренобль на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.

4 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что пик волнений в стране уже пройден.