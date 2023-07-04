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Макрон заявил о пройденном пике беспорядков во Франции

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что пик беспорядков во Франции пройден. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает телеканал BFMTV.

«Надо быть осторожным в отношении предстоящих дней и недель, но, как можно судить, пик беспорядков пройден», — сказал Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце.

На встрече с президентом появилось более 220 градоначальников, муниципалитеты которых пострадали от последствий протестов.

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Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Суд города Гренобль на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.

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