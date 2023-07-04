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Пиковая разгрузка: как реагирует Макрон на протесты

И чем акции во Франции опасны для региона
Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
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Массовые протесты во Франции, спровоцированные убийством 17-летнего подростка алжирского происхождения, постепенно идут на спад. Тем не менее ситуация в стране остается сложной, поскольку властям Пятой республики не удается решить проблему с интеграцией французов североафриканского происхождения в свое общество, считают эксперты. Более того, протестные настроения среди французской молодежи могут перекинуться и на соседние страны — и здесь в наибольшей зоне риска находится Бельгия, где недавно было задержано свыше 60 человек. О том, как Парижу удается купировать недовольство потомков мигрантов и почему некоторые главы коммун не захотели 4 мюля встречаться с Эммануэлем Макроном, — в материале «Известий».

Дух французской революции

4 июля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэрами городов, больше всего пострадавших от погромов. В Елисейском дворце собралось более 240 руководителей коммун. Однако пришли к Макрону далеко не все. Так, встречу с президентом бойкотировал, например, руководитель коммуны Бри-сюр-Марн Шарль Аслангюль. Он был одним из тех десятков французский мэров, которые ввели у себя комендантский час в первые дни протестов. В своем Twitter он гневно заявил, что отказывается слушать «пустые пафосные речи» Макрона, пока в стране творятся беспорядки. Он сообщил, что на прошлой неделе в его небольшой коммуне неизвестные вооруженные лица устроили погромы и разграбили магазин, «пытаясь привлечь внимание полиции». Комендантский час отменили 1 июля.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с мэрами городов в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с мэрами городов в Париже

Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Тем не менее Макрон старался выглядеть оптимистично. Он заявил, что ситуация остается напряженной и расслабляться пока рано, однако пик беспорядков уже позади. Глава Пятой республики подчеркнул: обязательным приоритетом для властей должно стать обеспечение долговременного порядка. Особенно, по его словам, правоохранителям придется быть бдительными 13 и 14 июля, когда Франция будет отмечать главный национальный праздник — День взятия Бастилии. Впрочем, улицы в эту дату ежедневно патрулируют порядка 45 тыс. полицейских.

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С облегчением вздохнули и французские СМИ. 4 июля телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на МВД, что, несмотря на продолжающиеся протесты, вторая ночь подряд прошла без серьезных инцидентов. К утру стало известно о 72 задержанных, в том числе о 24 в Париже и пригороде. Для сравнения, днем ранее эта цифра достигала 157, а в ночь на 30 июня полиция задержала 408 нарушителей порядка.

Молодые люди, задержанные полицией в ходе беспорядков в пригороде Парижа

Молодые люди, задержанные полицией в ходе беспорядков в пригороде Парижа

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Всего за неделю беспорядков во Франции задержали почти 3,5 тыс. человек. Из них более 1,2 тыс. — несовершеннолетние. С начала протестов МВД насчитало более 5,8 тыс. сожженных автомобилей, свыше 12 тыс. возгораний мусорных баков, 1,1 тыс. сожженных или поврежденных зданий, почти 270 нападений на полицейские участки или жандармерию и на более чем 800 сотрудников правоохранительных органов. По оценке минюста, ускоренные судебные процедуры будут применены в отношении 374 задержанных. Бизнес уже вовсю подсчитывает убытки. Глава Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безье в интервью газете Le Parisien сообщил, что местные коммерсанты и банкиры понесли ущерб на сумму более €1 млрд.

Протесты во Франции охватили не только пригороды Парижа, но и такие города, как Марсель, Ницца и Страсбург.

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Корни проблемы не устранены

Беспорядки во Франции разразились после того, как 27 июня жандармы застрелили 17-летнего Наэля М., имевшего алжирские корни. Полицейский патруль обратил внимание на его автомобиль, который ехал с превышением скорости по полосе для городского транспорта. Правоохранители потребовали остановиться, но водитель отказался подчиниться. При попытке задержания один из полицейских направил оружие на нарушителя. После того как автомобиль резко двинулся с места, полицейский выстрелил в него практически в упор. Проехав несколько метров, машина врезалась в препятствие. Вышедшие на улицы протестующие уверены, что подростка убили только лишь потому, что он был не белым.

Те, кто активно следят за французской политикой, в нынешних протестах не находят ничего удивительного. Сразу вспоминается движение «желтых жилетов» или недавняя волна массовых забастовок и демонстраций против повышения пенсионного возраста. Однако эти протесты имеют другую природу, заявил «Известиям» заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Цветы на месте гибели 17-летнего Наэля М. в Нантере

Цветы на месте гибели 17-летнего Наэля М. в Нантере

Фото: Global Look Press/L.Urman

Это были протесты, нацеленные на защиту социальных прав тех или иных категорий населения и против попыток президента Макрона и его команды поменять эти правила. А нынешние протесты совершенно другие: это выражение той безнадеги в неблагоустроенных районах и кварталах, — отметил эксперт.

По его мнению, несмотря на постепенное урегулирование ситуации, проблема интеграции во Франции остается нерешенной. Вторая проблема связана с отношениями мигрантов с французской полицией, добавил он.

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— Очень важно, как и когда завершится следствие и как на эти итоги отреагирует улица. Если она сочтет, что следствие несправедливо, не исключены новые протесты и погромы, — сказал эксперт.

Многие аналитики отмечают, что такого уровня беспорядков во Франции не было с 2005 года, когда смерть двух скрывавшихся от полиции мальчиков-подростков вызвала протесты и беспорядки на несколько недель. Однако, по оценке Тимофеева, нынешние протесты отличаются от тех, что вспыхнули несколько лет назад.

Сгоревшие автобусы на конечной остановке в коммуне Обервиль

Сгоревшие автобусы на конечной остановке в коммуне Обервиль

Фото: Global Look Press

— Во-первых, у сегодняшних протестующих гораздо более совершенные технологии. Они используют социальные сети, мессенджеры, геолокации, и это им дает куда большую свободу действий в организации. В 2005 году протестующие не могли себе этого позволить. Второе отличие: тогда протесты охватывали парижский регион Иль-де-Франс, а эти имеют куда более богатую географию. Третье отличие: на тот момент у власти находился Жак Ширак, он имел прочное большинство в парламенте и поэтому мог рассчитывать на поддержку законодательной власти. У Макрона же нет конституционного большинства в парламенте. Он находится под давлением левой и правой оппозиции, что несколько меняет контекст, — резюмировал Павел Тимофеев.

«Пожар» в Европе

К слову, акции в Пятой республике вышли за границы государства. Так, после инцидента во Франции в швейцарской Лозанне на улицы вышло около сотни протестующих, которые громили и грабили магазины. Многие из них — в возрасте от 15 до 17 лет — сомалийского, боснийского, грузинского и сербского происхождения. В Брюсселе на прошлой неделе местные стражи порядка арестовали 64 человека, которые выступили в знак солидарности с негодующими во Франции. Среди задержанных было 47 несовершеннолетних. Нарушители порядка жгли костры и машины, пытались забаррикадировать проезд скутерами и картонными коробками. К слову, это не впервые, когда франкоязычное сообщество Бельгии, к которому относятся и большинство выходцев из региона Магриба, чутко реагирует на происходящее в соседней стране.

События во Франции вызвали отклик и в Германии. Представители профсоюза полиции открыто заявили о возможности подобных демонстраций в их собственной стране. К слову, если происходящее во Франции перерастет в долговременный кризис, массовые протесты могут перекинуться и на соседние страны. И в зоне наибольшего риска как раз именно Бельгия.

Разбитая в ходе массовых беспорядков витрина магазина в Марселе

Разбитая в ходе массовых беспорядков витрина магазина в Марселе

Фото: REUTERS

В Брюсселе тоже есть такие же кварталы с такими же неустроенными товарищами, у которых сложные отношения с полицией. Я уверен, что власти Бельгии наверняка сейчас внимательно смотрят на то, что происходит во Франции, и думают, что предпринять, в случае если у них что-то подобное полыхнет, — считает Павел Тимофеев.

Доктор публичного права во Франции, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко полагает, что французские протесты могут стать прологом для массовых протестов в соседних европейских странах, где проживает много мигрантов.

Инфографика

— Риски есть — протесты уже перешли границу Бельгии и Швейцарии. Надо понимать, что они носят сугубо этнический характер. Но насколько они будут сильны, пока сложно сказать. Я не думаю, что это будет именно так, как во Франции, — сказала она.

Сейчас, по ее словам, интересно наблюдать за тем, какие будут политические и правовые последствия для Парижа.

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