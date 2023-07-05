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За шесть дней во Франции задержали 3625 участников беспорядков

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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За шесть дней беспорядков во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 3625 человек, в том числе 1124 несовершеннолетних. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает телеканал BFM со ссылкой на министерство юстиции.

Согласно последней информации, 990 дел передали в суд, из которых 480 рассматривали по ускоренной процедуре. Было вынесено 380 приговоров, предусматривающих лишение свободы.

Подчеркивается, что это не окончательные данные.

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И чем акции во Франции опасны для региона

Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, пик волнений в стране уже пройден.

Ранее стало известно, что за ночь на 2 июля было задержано 719 человек. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Суд города Гренобль на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.

Беспорядки начались в пригородах столицы после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения для служащего, который совершил преступление. По словам главы ведомства Паскаля Марша, условия для применения оружия соблюдены не были.

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