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Вступившегося за школьницу подростка избили на озере в подмосковном Фрязине

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Подростка, вступившегося за 15-летнюю школьницу, к которой приставали хулиганы, избили на пляже во Фрязине Московской области. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил «Известиям» отец пострадавшего Роман Шагов.

Инцидент произошел накануне вечером, когда компания подростков 15–16 лет отдыхала на озере. Во время купания к ним подошли двое пьяных молодых людей и стали приставать к одной из девушек.

«Они начали обнимать ее, хватать и лицом тыкаться девочке в грудь», — сообщил Шагов.

За девушку заступился ровесник, однако на него накинулись пять человек. По словам отца потерпевшего, нападавшие являются уроженцами одной из стран Средней Азии.

Юноше удалось отбиться, он не получил серьезных травм. Никто из взрослых, отдыхавших в тот момент на озере, не пришел на помощь школьникам, только один мужчина вмешался в ситуацию и помог вызвать полицию, заметил Шагов.

Нападавших в нетрезвом состоянии увезли в отделение полиции. По данным источника «Известий», на них написано заявление за избиение подростка. Проводится проверка.

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6 июля стало известно, что толпа школьников напала на молодого человека за гаражами на Планерной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, 18-летнего юношу избивали 10 человек.

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