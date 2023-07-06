Толпа школьников избила юношу за гаражами в Петербурге

Толпа школьников напала на молодого человека за гаражами на Планерной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78» в четверг, 6 июля.

В полицию обратился прохожий, который заметил драку рядом с торговым центром. Школьники собрались за гаражами, где и поколотили 18-летнего юношу. По предварительным данным, его избивали 10 человек.

В больнице у пострадавшего диагностировали ушибы и ссадины. Причины нападения и личности злоумышленников выясняются.

Ранее в июле сообщалось, что в отношении жителя Красноярска возбудили дело после избиения падчерицы. Пьяный мужчина ударил 13-летнюю девочку головой о холодильник по меньшей мере два раза.