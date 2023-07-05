В отношении жителя Красноярска возбудили дело после избиения падчерицы

Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в избиении падчерицы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, 1 июля находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил 13-летнюю девочку головой о холодильник по меньшей мере два раза. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение с гематомами.

Агрессора задержали, в настоящий момент решается вопрос о мере пресечения. Кроме того, продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее, 23 июня, стало известно, что житель Кемеровской области стал фигурантом дела о жестоком обращении с ребенком. Мужчину заподозрили в систематическом нанесении побоев его десятилетнему сыну.