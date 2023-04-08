Чужое дитя: отчим признался в расправе над пасынком спустя три года

Тульские следователи спустя 2,5 года раскрыли обстоятельства гибели пятилетнего ребенка в Тульской области. Мальчика забил до смерти и закопал в лесу сожитель матери. Как матери и ее бойфренду все эти годы удавалось скрывать от общества исчезновение ребенка и что ждет пару — в материале «Известий».

Погубил и закопал

6 апреля в Тульской области был задержан мужчина, изобличенный в причинении тяжких увечий, повлекших смерть ребенка.

«С лета 2020 по осень 2022 года 33-летняя мать погибшего мальчика проживала совместно со своим 28-летним сожителем на территории Богородицкого района в доме, который они арендовали. В октябре 2020 года 33-летняя женщина уехала на неделю, оставив своего 5-летнего ребенка в указанном доме вместе со своим сожителем. Спустя несколько дней мужчина, разозлившись на непослушание ребенка, умышленно причинил ему телесные повреждения, от которых он скончался. Проснувшись ночью, сожитель обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни, и, испугавшись последствий, завернул его в плед и вывез в лесополосу, где закопал тело» , — говорится в сообщении СК. По одной из версий, мальчик плохо себя вел в отсутствие матери, за что подозреваемый четырежды ударил его по голове и пошел спать. Ночью он обнаружил, что ребенок мертв, и решил скрыть следы преступления.

Фото: соцсети

О смерти мальчика узнали сыщики «после получения оперативной информации», а следователи провели необходимые действия. Предполагаемый преступник дал развернутые показания и показал место, где зарыл тело.

В своем сообщении следователи обещают разобраться в условиях воспитания ребенка и работе органов профилактики преступлений несовершеннолетних — пока непонятно, как паре все эти годы удавалось скрывать исчезновение малолетнего. В СМИ обсуждается версия о том, что фигурант расследования якобы сам пришел с повинной к следователям из-за «мук совести».

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Однако важным фактором при определении наказания для отчима ребенка может стать явка с повинной, это смягчающее обстоятельство.

Согласно УК РФ, при наличии явки с повинной и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей от максимально предусмотренных статьей. Впрочем, едва ли мужчине придется рассчитывать на поблажку.

— Вместе с тем преступление было совершено в отношении малолетнего ребенка, что является отягчающим обстоятельством по п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Можно предположить, что будет назначено наказание в пределах статьи без смягчения, — считает юрист.

Вопросы к маме

Также со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщается о том, что родная мать по возвращении из поездки узнала о трагедии, но не сообщила в полицию, опасаясь потерять возлюбленного. Также в телеграм-каналах сообщают, что девушка якобы занималась проституцией.

Преступления, связанные с неисполнением и ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, имеют достаточно низкий уровень выявляемости, отмечают юристы.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Hauke-Christian Dittrich

— И если бы не признательные показания отчима, возможно, мать и смогла бы избежать ответственности. Согласно судебной практике, действия лиц в схожих ситуациях квалифицируются по-разному. Это может быть и ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в соответствии с которой возможно наказание в виде лишения свободы, — объясняет адвокат Виктория Данильченко.

Увы, трагедия под Тулой — не первый случай, когда матери выгораживает своих любовников в ущерб родным детям. В январе к 4,5 года колонии был приговорен житель Крыма, избивавший 8-летнего пасынка. Мать ребенка убеждала полицию и врачей, что мальчик якобы упал с лестницы. Но обман вскрылся.

Еще более чудовищная история случилась в Нальчике в 2021 году — отчим несколько раз ударил головой об пол 9-летнюю дочь своей сожительницы. После того как ребенок перестал подавать признаки жизни, ей вызвали «скорую». Врачам мать сказала, что дочь упала с дерева. Но судебные медики установили истинную причину смерти несовершеннолетней.

Фото: Управление СК РФ по Тульской области

В том же году жительница Омской области получила символическое наказание в виде обязательных работ за оставление в опасности собственного сына, которого забил до смерти сожитель. Пьяный мужчина избивал у нее на глазах трехлетнего ребенка кулаками и ногами. Мать не вызвала «скорую», и ребенок умер от разрыва внутренних органов. Перед вызовом врачей уже после смерти сына она вымыла его в попытке скрыть следы преступления. Позже следствие выяснит, что отчим не только избивал, но и издевался над ребенком. Следователей особенно удивил тот факт, что после смерти мать вместе с отчимом как ни в чем не бывало ездили выбирать гроб мальчику.

Куда смотрят люди

Такие преступления порождают много вопросов и к бабушкам, дедушкам, соседям, биологическим отцам жертв, участковым педиатрам, органам опеки и полиции. Куда смотрели взрослые ответственные люди?

— Как правило, по итогам таких расследований прокуратура и суды выносят отдельные решения, касающиеся работы местных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и контролирующих структур, которые провалили профилактическую работу, — рассказал «Известиям» столичный участковый. — Но едва ли это можно назвать эффективной реакцией. Очень важно, чтобы родственники и соседи проблемных семей не оставались в стороне и при первых угрозах обращались в полицию или опеку. Особенно если речь о нахождении ребенка в семье алкоголиков или наркоманов.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Он подчеркивает, что опытный участковый всегда в курсе проблемных семей и работает в тесном взаимодействии с органами опеки и попечительства и коллегами из профильных полицейских служб.

По словам адвоката Виктории Данильченко, на практике не всегда должностные лица своевременно выявляют детей, нуждающихся в защите от родителей или лиц, их заменяющих. Нередко, даже выявив такого ребенка, они не принимают или несвоевременно принимают меры по защите и восстановлению законных прав и интересов детей.