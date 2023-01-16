Старый новый код: подозреваемого в громком убийстве школьниц нашли спустя 33 года

В Москве арестовали подозреваемого по громкому делу об изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девушек из Эстонии, которое произошло в 1989 году, рассказали «Известиям» в Следственном комитете РФ. Им оказался некий Дмитрий Захаров — молодой на тот момент мужчина, уже успевший отсидеть за кражу. Подозреваемый частично признал вину. Установить личность подозреваемого удалось благодаря тесту ДНК. В конце 80-х его не проводили — технология только появилась и применялась лишь в единичных случаях. Как благодаря современным тестам и базам данных Следственный комитет раскрывает давно заархивированные дела и какие подробности резонансного преступления 33-летней давности рассказал подозреваемый — в материале «Известий».

Восстанавливая хронологию

Эда Эйкл и Криста Сарап приехали в Москву на поезде утром 29 марта 1989 года. 17-летние девушки жили в Таллине, учились в 11-м классе средней школы с художественным уклоном. В столице они хотели посетить выставку французских художников в музее имени Пушкина. Остановились у пожилого родственника Эды.

Уходя гулять, рассказали мужчине, что поедут на выставку, после чего пообедают в ресторане и вернутся к 20:00. Попросили купить им обратные билеты домой. Однако в тот день в квартире родственника Эда и Криста так и не появились. А вечером следующего их тела нашли в лесном массиве парка «Лосиный Остров».

Фото: 112

Советское следствие восстановило хронологию событий, однако не смогло установить личности подозреваемых. Днем 29 марта девушки отправились на Старый Арбат купить краски. Затем, гуляя, дошли до гостиницы «Россия» в районе Зарядья. В то время у отеля можно было выгодно обменять валюту по неофициальному курсу. Помимо валютчиков привлекало место и других представителей криминала. В том числе там периодически появлялся и Дмитрий Захаров, у которого к тому времени уже была одна судимость за квартирную кражу в 1984 году.

— «Россия» была таким местом, где собиралась «центровая тусовка» — преступники, спекулянты, валютчики, дорогие проститутки. Все они любили обчищать гостиницу, — заявил подозреваемый на допросе в конце декабря 2022 года, спустя 33 года после убийства девушек.

По его словам, он познакомился с Эдой Эйкл и Кристой Сарап в ресторане гостиницы, где обедал в компании с двумя своими знакомыми. Те тоже принадлежали к преступной среде.

— Девушки рассказывали о том, что они туристки, приехали из Прибалтики, хотят посмотреть Москву, — сказал Захаров.

Затем компания на машине поехала в гостиницу «Украина» на Кутузовском проспекте. Сколько времени они там пробыли — неизвестно.

Тела девушек нашли на следующий день — 30 марта, в 19:10, в парке «Лосиный Остров». Экспертиза показала, что их задушили: Эду — веревкой, а Кристу — брючным ремнем. А до этого изнасиловали. «Известия» изучили кадры судебно-медицинской экспертизы. На них видно, что лица девушек травмированы, заметны синяки и грязь на щеках, лбу и подбородке. У Эды Эйкл порваны капроновые колготки на левом колене, руки связаны за спиной и привязаны к шее, которая несколько раз обвита веревкой.

Фото: 112

На месте происшествия нашли личные вещи юных туристок и металлический брелок в виде руки с вытянутым указателем пальцем и надписью на трех языках «Кто платит».

Дело приобрело широкую огласку. За помощь в поиске преступников предлагались большие деньги. В сентябре 1989 года политическая партия «Народный фронт Эстонии» готова была заплатить 5000 рублей за содействие в раскрытии преступления.

Несмотря на большое количество свидетелей и резонанс, убийц найти не удалось, дело приостановили.

Под давлением доказательств

Расследование возобновили спустя 33 года. В Следственном комитете России созданы специальные группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Они исследуют материалы нераскрытых преступлений, в частности, проводят анализ ДНК. Это тот инструмент, который не был широко доступен в конце 80-х годов.

Справка «Известий» В криминалистике метод Джеффриса, известный как генетическая, или ДНК-дактилоскопия, впервые применили в августе 1987 года в Великобритании. Тогда в графстве Лестершир полиция арестовала Колина Питчфорка, подозреваемого в убийстве двух своих дочерей. Его вину и доказало сличение проб ДНК, взятых с тел жертв, и слюны преступника. Та же технология оправдала 17-летнего Ричарда Бакленда, который годом ранее под давлением следствия оговорил себя и сознался в убийстве одной из этих девушек. В России метод ДНК-дактилоскопии впервые применили в декабре 1988 года — с его помощью доказали вину серийного убийцы, который орудовал в Ивановской области. Но массового распространения этот метод в те годы еще не получил.

— Советские следователи отработали все возможные версии, провели все возможные следственные действия, судебные экспертизы, которые тогда не дали положительного результата, — рассказал «Известиям» бывший следователь управления по расследованию бандитизма и убийств прокуратуры города Москвы, а затем ГСУ СК России по Москве Андрей Супруненко.

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Сейчас бывший правоохранитель состоит в аналитической группе, которая занимается расследованием убийства.

Причастность Дмитрия Захарова к делу удалось доказать именно благодаря генетической экспертизе. Одежда девушек со следами ДНК убийц все эти годы хранилась у следователей в качестве вещдоков.

— Их проверили по федеральной базе генетической информации, в которую вносят всех осужденных, — объяснил следователь по особо важным делам 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве капитан юстиции Юрий Слесарев.

Дмитрий Захаров с конца 80-х неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном за преступления против собственности: кражу и разбойные нападения. На сегодняшний день у него уже восемь судимостей, и за решеткой он провел в совокупности около 10 лет. По делу об убийстве эстонских девушек его задержали 21 декабря 2022 года.

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В тот же день был проведен первый допрос. На нем мужчина заявил, что был просто свидетелем, а убийство совершили его знакомые. При этом он ничего не говорил об изнасиловании, упоминая только то, что его приятель занимался сексом в машине с одной из девушек по пути в лесной массив.

— После ознакомления с заключениями судебных экспертиз , в том числе генетической, которая показала, что его следы были обнаружены на одежде потерпевшей, под давлением этих прямых доказательств Захаров частично признал вину , — отметил Юрий Слесарев в беседе с «Известиями».

Сейчас следствие проверяет версию Дмитрия Захарова, в том числе выясняет, причастны ли к преступлению его знакомые, которые не дожили до очередного расследования дела.

11 января 2023 года в парке «Лосиный Остров» прошел следственный эксперимент. На нем подозреваемый признал, что на месте, которое называется «пьяная дорога», убил Эду Эйкл. При этом он не говорил, что душил ее веревкой и не сознался в изнасиловании.

Фото: telegra.ph Дмитрий Захаров на следственном эксперименте

— Я вышел из машины и увидел девушку, которая начала скандалить. Когда она стала кричать, что сдаст нас в милицию, я схватил ее за голову, повалил на землю и начал душить. Через несколько минут она умерла, — сообщил Дмитрий Захаров.

При этом следствие считает, что показания мужчины «не соответствуют объективной картине преступления».

— Я полагаю, что Захаров не признается в изнасиловании, потому что тогда он потеряет авторитет в преступной среде, — сказал Юрий Слесарев.

По одной из версий СК, девушек задушили в лесопарковой зоне «Лосиного Острова». Однако существует вероятность, что убийство произошло в другом месте.

— На телах присутствуют следы волочения, а заключение экспертизы свидетельствует, что почва на одежде потерпевших не соответствует почве места, где их обнаружили, — уточнил следователь.

В любом случае, чтобы опровергнуть или подтвердить версию Дмитрия Захарова, предстоит проделать много работы, говорит Юрий Слесарев. Основная сложность заключается в поиске свидетелей.

— Безусловная сложность работы — это давность тех происшествий, которые расследуются. Очень сложно найти людей, которые были свидетелями, еще сложнее получить от них информацию, — подтвердил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве полковник юстиции Максим Денисов.

Наиболее действенный способ работы по таким делам — проведение различных экспертиз с вещественными доказательствами, которые находятся в камерах хранения, заключил он.

Память генома

При правильном хранении вещдоков в специальной камере, ДНК убийцы на одежде жертвы не исчезает и может быть информативным даже спустя десятилетия , рассказал «Известиям» криминалист Лев Бертовский.

— Достаточно вспомнить историю царской семьи, чьи останки пролежали в земле больше 90 лет и даже были облиты кислотой и сожжены, но ДНК на них всё равно сохранились, что позволило следователям идентифицировать личности погибших, — напомнил он.

Среди сотен тысяч образцов занесенных в базу ДНК судимых лиц, ДНК конкретного лица ищет специальная компьютерная программа. Процесс примерно такой же, как поиск по отпечаткам пальцев, рассказал «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро «Алекс Юст» Игорь Бушманов.

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— Совпадение ДНК — одно из самых весомых доказательств, однако суд оценивает их совокупность. Чтобы добыть и другие доказательства, следствию придется сильно постараться, ведь преступление произошло давно и в условиях неочевидности — ни камер видеонаблюдения, ни свидетелей , — полагает адвокат.

Он уточнил: максимальное наказание, которое было предусмотрено по действующему на тот момент УК РСФСР за убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием, — до 15 лет либо смертная казнь (тогда еще применялась). Сейчас за аналогичное преступление по ст. 105 ч 2 УК РФ дают до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

— При вынесении приговора должен применяться закон, который действовал на момент совершения преступления, в данном случае ст. 102 УК РСФСР, — пояснил адвокат.