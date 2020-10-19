Новые технологии, применяемые криминалистами, практически не оставляют преступникам шанса совершать злодеяния безнаказанно. Так, с помощью искусственного интеллекта можно с точностью до километра мгновенно вычислять, как далеко живет подозреваемый. О том, как компьютер создает портрет маньяка, генетический материал выявляют на месте происшествия, а по пыльце растений вычисляют убийц, в преддверии Дня криминалиста, отмечаемого 19 октября, «Известиям» рассказал руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.

— Технологии искусственного интеллекта сейчас широко применяются в разных сферах. Российские криминалисты используют их в поиске особо опасных преступников — убийц, маньяков?

— На основе искусственного интеллекта создали новую программу по поиску серийных преступников. К ее разработке нас подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. В 2017 году «ангарский маньяк» Михаил Попков признался в расправе над еще одной жертвой: в деталях рассказал, как изнасиловал и зарезал женщину в лесу. Тогда криминалисты обратили внимание на то, что в поведении серийных убийц и в том, как они скрывают следы, есть много закономерностей. Изучив более 1 тыс. эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками, включая опыт расследования дел Чикатило (58 жертв) и Попкова (более 80 известных преступлений), специалисты разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступника.

— По каким признакам составляется портрет? Сколько времени уходит на его создание?

— В таблицу включаются исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст) и совершенного преступления (вид нападения, орудие и т. д.).

Специальная программа просчитывает и предлагает наиболее верный, по мнению уже обученного искусственного интеллекта, вариант. Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов — и можно начинать поиски.

Портрет маньяка2 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Насколько вероятны ошибки в портрете, который составляет машина?

— Вообще, над созданием приложения трудились долго, три года ушло на его создание и тестирование. Точность признаков преступника велика, хотя российская разработка и допускает погрешности. Программа определяет возраст маньяка с точностью 80%, выявляет у него наличие психических заболеваний с достоверностью 81,5%. Примерно с такой же вероятностью (82%) мы узнаем, судим он или нет. Более четко можем сказать, передвигался ли маньяк на машине или пешкой (погрешность — всего 10%). А еще с точностью 96% устанавливаем, был ли он знаком с жертвой или нет, что важно для дальнейшего расследования.

— Появятся ли в ближайшее время другие программы для криминалистов, где будет применяться искусственный интеллект?

— Сейчас разрабатываем уникальную программу. С помощью приложения мы сможем прогнозировать вплоть до километра — как далеко подозреваемый живет от места преступления.

— Раньше преступники, чтобы не оставлять отпечатков, вооружались перчатками и салфетками. Сейчас криминалисты могут выявлять следы по оставленному злоумышленниками генетическому материалу. Как определить, что выявленная ДНК принадлежит именно убийце и насильнику, а не кому-то другому?

— В практике молекулярно-генетических исследований важно не допустить случайного попадания посторонней генетики. Нужно правильно выявить генетический материал преступника, оставленный на месте преступления. Для этого используется специальный материал — дактопорошок. Раньше криминалисты использовали импортный порошок DNA-free, а сейчас наш сотрудник совместно с судебно-экспертным центром СК РФ занимается разработкой так называемого обеззараживателя. Это небольшой прибор с лампой жесткого ультрафиолетового излучения, с помощью которого «обнуляется» посторонняя генетика. Таким же образом стерилизуется оборудование.

Портрет маньяка3 Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Это означает, что в будущем планируется заменить импортную технику отечественным аналогом?

— Да. После создания российского «обеззараживателя» нашим экспертным центрам больше не нужно будет закупать некоторые дорогие материалы за границей, а качество ДНК-исследований увеличится в разы.

— Какие методики расследований преступлений зарубежных ученых специалисты управления НИИ криминалистики планируют применить в России?

— Нам интересен опыт палинологов — ученых, изучающих пыльцевые зерна и споры растений. Мелкие частицы легко цепляются за любую поверхность, а избавиться от них не так просто. Даже через несколько дней одежда злоумышленника будет хранить частицы флоры, растущей на месте преступления. Таким образом, можно вычислить убийцу. Кроме того, с помощью обнаруженной пыльцы на теле убитого человека можно установить место расправы над ним. У биологов есть подробная карта ареала произрастания растений и времени цветения. Методичку по данной теме разрабатываем совместно со специалистами из МГУ им. Ломоносова.

— В российской судебной практике уже есть случаи применения экспертизы палинологов?

— Такие исследования в нашей стране пока редкость, но прецеденты есть. По уголовному делу об убийстве 18-летней девушки в Калуге в июле 2014 года результаты палинологической экспертизы, проведенной в МГУ им. Ломоносова, в числе прочих доказательств способствовали установлению всех обстоятельств преступления. На студентку колледжа напали ночью, изнасиловали и задушили, а тело увезли на машине в ближайший лес и сожгли.

Тогда на месте расправы криминалисты нашли следы двух мужчин, в том числе салфетку с кровью. Когда виновных задержали через 3,5 года, один из обвиняемых объяснил наличие крови на месте преступления тем, что за месяц до убийства катался там на скутере, упал и поранился. Однако результаты палинологической экспертизы опровергли его слова и показали, что на салфетке имелось наслоение пыльцы растений, цветущих в данной местности в июле, а пыльца, характерная для июня, отсутствовала.

Портрет маньяка1 Прибор А37 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Савенко

— Если на месте преступления обнаружены банкноты, ценные бумаги или документы, каким образом оперативно устанавливается их подлинность?

— Используем многофункциональный детектор А37. Сейчас с его помощью процедура занимает буквально десять минут, а еще два года назад на это исследование уходило от нескольких часов до нескольких дней. Криминалист может выявить исправленную предсмертную записку либо правки в бухгалтерских документах, находясь на месте следственных действий. Прибор А37 определяет надписи, сделанные разными ручками. При этом, чтобы исследовать бумагу, не нужно расшивать материалы дела или вскрывать конверт. Если перед вами пачка денег, при просвечивании купюр определяется фальшивка.

— Откуда криминалисты получают информацию о совершенных ранее преступлениях?

— За последние годы в системе Следственного комитета созданы пять уникальных интерактивных баз данных. В них материалы большинства резонансных дел: серийные нападения с сексуальным мотивом; убийства, связанные с захватом жилья; экстремизм; преступления в сфере медицинских услуг; а также случаи исчезновения детей. Отмечу, что все создано усилиями коллектива из 12 человек.