За смерть приговор: расследование нашумевшего дела «черных вдов» идет к финалу

Расследование уголовного дела банды «черных вдов», члены которой на протяжении нескольких лет убивали владельцев недвижимости в Электростали, находится на завершающей стадии , сообщили «Известиям» в Следственном комитете. На счету семерых обвиняемых пять убийств и более 14 эпизодов мошенничества и хищения. В организованной банде преступников ключевую роль играли женщины — они входили в доверие к одиноким пожилым мужчинам, женили их на себе, отнимали квартиры и убивали . Престарелые люди стали более бдительными, но подобные схемы обмана встречаются до сих пор. Как не попасться на удочку к черным риелторам, разбирались «Известия».

Ищите женщину

В Подмосковье подошло к финалу расследование громкого уголовного дела банды «черных вдов», которые несколько лет орудовали в городе Электросталь, отнимая у одиноких людей недвижимость, сообщили «Известиям» в Следственном комитете. На их счету, по данным органов, пять убийств и более 14 эпизодов мошенничества и хищения транспортных средств .

Поначалу по делу проходили трое — две женщины и один мужчина, местный участковый полицейский . Их работу по отъему у социально незащищенных местных жителей недвижимости квалифицировали как деятельность организованной группировки. Однако в ходе следствия выяснилось, что фигурантов, убивавших пенсионеров и отнимавших у них квартиры, больше, и это не просто группировка, а организованное преступное сообщество со своей иерархией, четкой внутренней структурой и распределением ролей.

Для жителей Электростали, на протяжении как минимум трех лет наблюдавших за событиями со стороны, поначалу всё выглядело подозрительно, но в целом прозаично: престарелые мужчины, ведущие не слишком трезвый образ жизни, женились на своих избранницах, а потом , как в фильме Андрея Звягинцева «Елена», неожиданно лишались своих квартир или вовсе оказывались на том свете . Здоровьем они не блистали — многие и без появления в их жизни спутниц серьезно выпивали.

За смерть приговор Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Схема обмана была такова: местный участковый наводил преступниц на потенциальных жертв, которых хорошо знал в силу своей работы. Жертвами выступали, как правило, одинокие пенсионеры , у которых не было родных, но зато были квадратные метры. Затем в дело вступали дамы — они входили в доверие к потенциальным «женихам», некоторых ухитрялись соблазнить и сподвигнуть к браку, после чего уговаривали переоформить квартиру . А чтобы женихи были сговорчивее, их попросту спаивали и запирали на ключ, квартиру отбирали силой, а собственника убивали .

— Следствием установлено, что действия мошенников были направлены на завладение недвижимости граждан с дальнейшим физическим устранением собственников недвижимости. В настоящее время под стражей находятся семь обвиняемых. В уголовном деле более 45 томов, сейчас обвиняемые знакомятся с его материалами , — уточнили в СК.

Участковый в деле

Первый эпизод произошел еще в 2015 году , рассказал «Известиям» следователь по особо важным делам ГСУ СК по Московской области Максим Щеглов. На тот момент банды как таковой не было — все черные дела проворачивала организатор будущих «черных вдов» Алие Просянникова . Тогда она отравила жертву и переписала ее имущество на себя.

Затем к ней присоединились еще несколько человек, в том числе участковый Восточного района Электростали Владимир Творожников . Он делился с преступниками информацией о предполагаемых жертвах, а также прикрывал их, если знакомые или родственники потерпевших начинали задавать вопросы. Поначалу главарем группировки следователи считали именно Творожникова, но позже лидером ОПС признали Алие Просянникову.

За смерть приговор Задержанная Алие Просянникова Фото: соцсети

Во время третьего дела банды был убит инженер Владимир Ефимов . В свое время он жил обычной жизнью, но в один момент начал сильно пить, рассказал следователь. Соседи часто жаловались на него участковому, просили принять меры. И он «принял» — дал наводку преступникам и даже сам привел одну из них в квартиру к несчастному инженеру, представив соцработницей.

План осложнил характер потерпевшего — мужчина отказался отдавать имущество . Преступники выкрали у него паспорт и переоформили квартиру на себя, а затем вывезли в лес, планируя отравить, но и это им не удалось. Тогда инженера ударили по голове и бросили в лесополосе, где он замерз насмерть , рассказал Максим Щеглов.

Четвертой жертвой оказался знакомый бандитов, имевший долг по алиментам . Мошенники погасили его и перепродали недвижимость третьим лицам. А самому бывшему владельцу в бутылку со спиртным подмешали героин, и он скончался от передозировки . Тогда проводить расследование полицейские не стали — решили, что мужчина умер от естественных причин.

Последней потенциальной жертвой мошенников стал 72-летний Игорь Бушманов . К нему вошла в доверие еще одна фигурантка — Лилия Бирюкова. По плану она должна была выйти за него замуж, а затем уговорить мужа написать дарственную на квартиру. Но связывать себя на старости лет узами Гименея пенсионер не захотел, поэтому его похитили и несколько месяцев удерживали под замком . Тревогу забили родственники — они обратились в полицию.

За смерть приговор Подозреваемая во время проведения следствия Фото: ГСУ СК России по Московской области

В тот момент, по словам следователя, за участниками ОПС (тогда их было девять) уже велась активная слежка — их телефоны прослушивались. Мужчину нашли живым, а злоумышленников задержали.

По данным следствия, помимо участкового Творожникова, прикрытие банде обеспечивал местный криминальный авторитет Эдуард Пилютис . Также у нее были штатный юрист Максим Мельников, киллер Сергей Казаков, водитель Игорь Филатов, подставной потерпевший Олег Беляков (он и переоформлял на себя недвижимость с паспортом, украденным у инженера Ефимова) и еще один участник — Сергей Деревянин. Пилютис и Казаков скончались до задержания основных фигурантов.

— Почти все признались в содеянном и не отрицают свою вину , — рассказал следователь Максим Щеглов.

Владимир Творожников, по его словам, признает вину только в том, что получал деньги от Просянниковой, но за крышевание ее бизнеса по торговле цветами.

Войти в доверие

В последнее время одинокие и социально незащищенные люди стали более бдительными, однако схемы отъема недвижимости у такой категории граждан по-прежнему не редкость , рассказала «Известиям» адвокат бюро адвокатов «Де-юре» Лилия Сокиринская. При этом в них часто бывают задействованы не только участковые, но и нотариусы, которые должны заверять документы.

За смерть приговор Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

— Причина в том, что сам договор купли-продажи или дарственной должен быть нотариально удостоверен либо должна быть выдана нотариальная доверенность. При этом очевидно, что если человек не в состоянии понимать значение своих действий, то нотариус не вправе удостоверять его подпись, — пояснила она.

Схем, которыми пользуются черные риелторы, очень много . В основном преступники действуют по накатанной и не меняют способы на протяжении долгого времени, рассказал «Известиям» эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Основная цель — завладеть недвижимостью любыми путями: переоформить на себя или подельников и продать.

Дальше с жертвами каждая из группировок поступает в зависимости от степени жестокости . Их либо убивают, либо селят в ветхий дом или барак, расположенный в другом городе. Схема работает с доверчивыми одинокими людьми, пенсионерами и алкоголиками. Получив информацию о хорошей квартире, черный риелтор ищет путь, как войти в доверие и обмануть.

С каждой жертвой работают по-разному: зависимых от алкоголя или запрещенных веществ спаивают, доверчивых обманывают.

За смерть приговор Фото: ТАСС/Артем Ленц

— Кто-то подселяется к пенсионерам, кто-то втягивает в свои действия участкового . Полицейский по своим каналам может наводить справки. Например, о квартирах, которые давно пустуют. После этого он помогает оформить липовые доверенности и дальше перепродать, — добавил Олег Бендриков.

Нехорошие квартиры

Кроме того, такое мошенничество имеет последствия и для покупателей незаконно отобранных квартир. Возникает большой риск возврата приобретенной недвижимости без шансов получить назад свои деньги, подчеркнула Лилия Сокиринская.

— Чтобы этого избежать, нужно проводить глубокую юридическую проверку истории квартиры. Если она продается по доверенности либо период владения продавцом квартирой незначителен, это может быть признаком того, что вы покупаете «нехорошую» квартиру, и к такой сделке нужно отнестись с особым вниманием, — предупредила юрист.

Вернуть похищенную мошенническим путем недвижимость сложно, но возможно . Для этого нужно подать иск в суд, чтобы признать сделку недействительной, пояснил Олег Бендриков.

— Хороший юрист найдет свидетелей, например соседей или знакомых, которые смогут подтвердить неправомерность продажи или переоформления. После этого суд примет решение, — уточнил эксперт.

За смерть приговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, для решения этой проблемы жилищное законодательство менять не требуется, потому что мошенники найдут лазейки даже при тотальном ужесточении . Выход тут — в просветительской работе с незащищенными слоями общества.

Какое наказание грозит мошенникам, пока неизвестно, — это будет зависеть от роли каждого в ОПС. По последнему похожему случаю участники получили большие сроки, 15 и 16 лет, рассказала адвокат Лилия Сокиринская. Участковый, который тоже был в группировке, но не участвовал в убийствах, — шесть лет. В среднем в зависимости от статей фигурантам грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.