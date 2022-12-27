Сын с отцом отвечают: за что Рауф и Рауль Арашуковы получили пожизненное

Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль, работавший в компании «Газпром межрегионгаз», приговорены к пожизненному заключению и штрафу в 7 млн. руб. каждый. Такое решение 27 декабря вынес Московский городской суд. Следствие по делу продолжалось более трех лет. Присяжные признали обвиняемых виновными в организации преступного сообщества, двух убийствах, а отца экс-сенатора еще и в хищении газа на 4,4 млрд рублей. Адвокаты Арашуковых заявили «Известиям», что планируют обжаловать «несправедливый» приговор и добиваться оправдания своих подзащитных . Эксперты уверены, что шансы на это близки к нулю.

Пожизненное заключение

Московский городской суд 27 декабря вынес приговор по делу отца и сына Арашуковых. Следствие длилось более трех лет. Бывшего члена Совета Федерации РФ Рауфа Арашукова и экс-советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова признали виновными в организации двух убийств и хищениях.

— Суд не находит иной возможности, кроме как назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы Арашукову Р.Т. и Арашукову Р.Р. Взыскать с Арашукова Р.Т. и Арашукова Р.Р. в части гражданских исков по 7 млн рублей с каждого в пользу потерпевших, — зачитала приговор судья.

Справка «Известий» Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали 30 января 2019 года прямо на пленарном заседании Совета Федерации. В тот день выход из зала заседаний СФ перекрыли сотрудники ФСО, а перед сенаторами выступил генпрокурор Юрий Чайка, которого сопровождал глава СКР Александр Бастрыкин. В свои 35 лет Рауф Арашуков был одним из самых молодых сенаторов. По мнению следствия, он причастен к двум убийствам, совершенным в 2010 году: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Они считались его политическими оппонентами и, как предполагается, препятствовали деятельности преступной группировки. В этот же день в Санкт-Петербурге задержали отца Рауфа Арашукова — Рауля. Следствие считает его создателем ОПГ. По этой версии, Рауль Арашуков, занимая пост советника гендиректора компании «Газпром Межрегионгаз», назначал своих родственников и друзей руководителями предприятий газовой отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Следствие нашло доказательства того, что его сообщники заключали договоры на поставку завышенных объемов газа, а остатки продавали различным учреждениям и физическим лицам. Вероятный ущерб оценивают более чем в 30 млрд рублей. При этом Рауль Арашуков был причастен к хищению 4,4 млрд руб. из этой суммы.

Сын с отцом отвечают_1 Рауф Арашуков, задержанный в зале заседаний Совета Федерации по подозрению в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля, в Басманном суде на заседании по избранию ему меры пресечения. 2019 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее присяжные заседатели признали Арашуковых не заслуживающими снисхождения, напомнили «Известиям» в Генпрокуратуре.

— Указанное обстоятельство наряду с их ролью в совершении особо тяжких преступлений, общественная опасность содеянного ; направленность их действий на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный ими вред; а также тот факт, что санкция уголовного закона предусматривает ответственность за убийство двух лиц в виде пожизненного лишения свободы, позволили гособвинителю настаивать на назначении подсудимым такого наказания, — уточнили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Решение присяжных

Решение об однозначной виновности фигурантов 23 сентября вынесла коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда. На вопрос о том, виновны ли Арашуковы в организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, коллегия ответила утвердительно.

Помимо этого, присяжные признали Рауля Арашукова и сотрудника компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева виновными в хищении газа на сумму более 4,4 млрд рублей.

Сын с отцом отвечают_2 Рауль Арашуков, подозреваемый в мошенничестве и участии в преступном сообществе, на заседании Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. 2019 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Гузер Хашукаев стал ключевым свидетелем по делу Арашуковых. Благодаря его показаниям, удалось получить доказательства причастности Рауфа Арашукова к участию в преступной группировке и заказных убийствах. После этого свидетель заявил, что в его адрес начали поступать угрозы. Хашукаева в рамках этого дела сначала поместили под стражу, однако позже перевели под домашний арест. С учетом активного сотрудничества со следствием, на суде он получил пять лет лишения свободы.

В последнем слове, которое Арашуковы произнесли на финальном заседании 5 декабря, они призвали суд вынести справедливое решение.

— Вы прекрасно знаете, что в деле нет никаких доказательств нашей виновности и не может быть. Мы просим вас принять законное решение. Все равно рано или поздно, я надеюсь, по милости всевышнего, это так и будет. По этому делу рано или поздно будет справедливое решение. Но я прошу вас сделать это решение, именно вас, — обратился Рауф Арашуков к судье.

Его отец тоже заявил о своей невиновности.

Защита обжалует

Ожидания приговора, подсудимые вели себя спокойно, общались друг с другом. Рауф Арашуков был в приподнятом настроении и улыбался, сидя в судебном аквариуме.

Защита намерена обжаловать приговор в оперативном режиме и настаивает на невиновности своих подзащитных , заявили в разговоре с «Известиями» Сергей Постанюк (адвокат Рауля Арашукова) и Анна Ставицкая (адвокат Рауфа Арашукова).

— Считаю, что шансы у нас есть, и основаны они на том, что ни один человек не указал на Рауля Арашукова, как на человека, причастного к убийству, — сказал Сергей Постанюк.

Сын с отцом отвечают_3 Бывший сотрудник компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев в Московском городском суде во время оглашения приговора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В частности, адвокаты считают несостоятельной версию следствия об организациях убийств.

— Я уверена, что мы полностью доказали невиновность наших подзащитных. Исходя из материалов дела, киллер, который якобы совершил убийство, не причастен к нему. И мы смогли это доказать, — пояснила Анна Ставицкая «Известиям».

Экспертиза установила тип оружия и с какого расстояния был произведен выстрел, но, по словам Постанюка, сам киллер не знал этих деталей.

— По версии государственного обвинителя, этого киллера якобы через посредника нанял Рауф Арашуков. При этом о Рауле на судебных заседаниях никогда не говорили, что он причастен. Тем не менее его признали виновным. Для меня и остальных адвокатов защиты загадка в том, как суд мог вынести такое решение, — добавил защитник.

Шансы выйти досрочно равны нулю

Основанием для вынесения сурового приговора стало, прежде всего, обвинение в причастности к двум убийствам — представителя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, отметил в беседе с «Известиями» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

— По совокупности преступлений суд и назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы. В особенности, учитывая их отказ от признания вины и раскаяния, а также отсутствия попыток возместить нанесенный ущерб, — пояснил юрист.

При этом уголовный кодекс давал судье пространство для выбора, поскольку санкции за многие преступления подразумевают слишком большой диапазон наказаний в зависимости от ситуации. Это может использоваться как против обвиняемого, так и в его пользу, уточнил в беседе с «Известиями» президент коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и партнеры» Андрей Рогачев.

Сын с отцом отвечают_4 Фигуранты дела, по которому бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков признаны виновными судом присяжных в организации убийств, в Московском городском суде во время оглашения приговора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Например, в случае «квалифицированного убийства», то есть части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими факторами), наказание может быть от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Нужную санкцию определяет суд на свое усмотрение, — разъяснил эксперт.

Мнения юристов относительно того, сможет ли защита изменить решение суда, разошлись. Максим Калинов не верит, что адвокаты смогут добиться пересмотра дела или снятия обвинения. Андрей Рогачев отметил, что шансы есть, хоть и малы.

— Возможно, им удастся добиться смягчения наказания, но статистика пересмотров приговоров говорит об обратном — лишь малая их часть изменяется вышестоящими судами, — считает юрист.

Если пожизненные приговоры останутся в силе, выйти на свободу Арашуковым уже вряд ли удастся.

— Шансы на это сводятся к нулю. Если бы приговор был другим, то у Арашуковых была бы возможность на общих основаниях претендовать на условно-досрочное освобождение, при отсутствии нарушений, — заключил Максим Калинов.